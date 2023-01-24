Ролевые игры пришли в нашу семейную жизнь совсем необычным способом. Любые отношения проходят испытания верностью. Для нас, если хотите, ролевые игры стали своеобразным элементом терапии. Но больше всего меня впечатляет когда муж разрешает спать с другими мужчинами.

На самом деле, если бы не наше сексуальное взаимопонимание, мы бы уже давно разбежались. Наш брак дал сбой уже на второй год. Мы дико поссорились по какой-то бытовой причине и зерно обиды стало выращивать между нами стену из сорняков. Утонув в коктейле горечи, разочарования и жажды мести, я ему изменила.

Просто принять и простить не получилось. Разорвать отношения до конца тоже не получалось. Хоть мы постоянно и сталкивались лбами по многим вопросам, все же и любили друг друга, проявляли взаимную заботу и участие. К тому же, чего таить греха, в постели у нас все было супер.

Душевные терзания мужа дали свои плоды. Я стала чувствовать себя виноватой. Я была готова пойти на все, лишь бы как-то оправдать свой поступок и залатать рану в его сердце. Теперь-то мне кажется это была его искусная актерская игра. Игра для того, чтобы реализовать свой хитрый развратный план.

– Дорогая, я готов принять то, что было, – начал он однажды. – Но тебе придётся кое-что сделать. Точнее, с этим согласиться.

– Что же это? Я тебя не понимаю… – отвечала я, слегка испугавшись.

– Ты знаешь, я долго думал о том, как ты трахалась с другим. И не мог совладать с чувством. Я долго думал… И решил, что я смогу принять это… Но лишь в том случае, что отныне теперь ты будешь спать с другими. По моему приказу.

Он говорил об этом на выдохе и с явным возбуждением. Было видно, что все это его будоражит. Будоражило ли это меня? Мягко сказано.

Мои первын эмоции

В наших постельных играх я уже давно стала замечать, что мой мужчина то и дело в агонии страсти спрашивает, не хочу ли я второй член в ротик или в попку. К тому же в последнее время к нам начал присоединяться резиновый член. Конечно, я была в шоке, но на тот момент я так хотела ему угодить, что согласилась, не обдумывая.

– И что, ты реально не против? Ты хочешь, чтобы я приказывал тебе трахаться с другими? – спросил он, находясь в явно заведенном состоянии.

– Ну это весьма необычно, – я не давала прямого ответа.

– Я хочу услышать «да или нет»! – в его голосе, переходящем на крик, слышался чуть ли не звериный рев.

– Да, нравится.

Я никогда не боялась своего мужа в пылу гнева. Он никогда меня не бил, но мог хорошенько трахнуть, наказать. Когда я ответила долгожданное «да», я не врала. Фантазии о формате секса МЖМ отношений ходили давно. Вечером меня ждал жесткий секс и бурный оргазм.

Наш вход «в тему» начался с обговаривания условий. Все-таки взять и так просто потрахаться с кем-попало с разрешения мужа я не могла. Мне нужно было убедиться, что вся эта затея не обернется для меня еще большим скандалом.

Для дебюта мы решили обыграть ситуацию с моей изменой. Мой муж разрешает спать с другими и уточнил, что это крайне важно. Искупив вину, я буду перед ним чиста, а его не будут терзать никакие сомнения. Я в очередной раз убедилась, что любой конфликт и спор между мужчиной и женщиной можно решить через постель.

Чтобы снова стать хорошей девочкой, мне предстояло переспать с другим. Однако выбора у меня никакого не было. Муж настоял на том, чтобы это был незнакомец, которого он приведет сам. При этом он не будет участвовать в этой вакханалии, а выступит лишь наблюдателем.

Муж разрешает спать с другими в его присутвии

Меня все это невероятно интриговало. Не буду скрывать – было страшно. Но попробовать что-то запретное и выходящее за рамки общепринятой морали – это очень возбуждающе. К тому же мое сексуальное пламя подогревало и еще одно дополнительное условие. Мой муж планировал меня не просто дать другому, а полноценно продать.

С этого момента наша жизнь переменилась. Мне стали уделять больше внимания, засыпать подарками. Секс стал регулярным и качественным и никогда не обходился без разговоров об этой теме. Мой мужчина стал более уверенным в себе и жестким. Видно было, что ему нравилось относится ко мне как к своей собственности, вещи, с которой он может делать все, что угодно.

На удивление, я чувствовала себя в своей тарелке. Моя новая роль в нашей семье меня вполне устраивала. Я была окружена заботой, а все, что от меня требовалось, это быть послушной и податливой. Я ощущала себя желанной и сексуальной, а главное – между нами пропали любые барьеры, а ссоры и вовсе стали каким-то нелепым воспоминанием из прошлого.

Был во всем этом и важный сексуально-эмоциональный подтекст. Дело в том, что я дохожу до максимально горячей точки возбуждения, когда подчиняюсь и когда мной пользуются. Однако здесь должна быть тонкая грань. Одно дело пошлость, а другое откровенная грубость. Моему мужу удавалось держать идеальный баланс.

С одной стороны он был нежным и заботливым, дарил подарки и «сюсюкал». С другой иногда заставлял ходить по дому абсолютно голой или выходить на улицу в коротком платье без нижнего белья. «Твоё назначение – показывать и делиться своей красотой с мужиками» – говорил он. И, знайте, если по началу для меня это была игра, то уже после я, сама того не осознавая, начала вживаться в образ своего развратного персонажа.

Поиск третего участника для МЖМ

Поиск ухажера мой мужчина начал на специализированных сайтах. Оказывается, есть в сети такие сообщества, где мужики предлагают другим своим жен. Делается это в разных форматах и версиях. В тайны переписки меня не пустили, поэтому все, что мне оставалось – это повиноваться.

Еще пришлось объяснить, что мой муж разрешает спать с другими парнями с его согласия!

Для первой встречи мы выбрали сауну. Я до последнего момента не знала, кто станет моим гостем и как он выглядит. Волнение было на пределе. Причем у моего мужа эмоции играли, мне показалось, даже больше, чем у меня. Эта встреча сулила нам новый формат отношений и взаимопонимания во всех смыслах.

В назначенный час мы были на месте. Мой избранник постарался выбрать самую достойную сауну. И у него это получилось. Нас встретил шикарный бассейн, парилка и просторная команта для уединения. Я сразу же оценила место, где меня наверняка сегодня трахнут.

Мы пришли раньше. Так было задумано. Мой муж хотел подготовить меня как следует. Для начала я сделала ему минет. После этого он раздел меня и оставил только в одних чулках. Их он тоже приобрел заранее. Я чувствовала себя игрушкой, которой вертят как хотят.

Раздался звонок. Это был наш гость. Меня попросили удалиться в комнату и ждать. Я послушно последовала в помещение с кроватью, игриво виляя попкой. Интрига нарастала, а голова уже была забита всплесками адреналина и похотливыми мыслями.

Наша встреча

Дверь закрылась и я осталась совершенно одна, голая (в одних чулках) и в абсолютном неведении. Буквально через несколько минут я услышала, как дверь в сауну кто-то вошел. Мужчины поздоровались. Голос нашего гостя был грубым и басовым. Мне показалось, что он наверняка намного старше и меня и моего мужа.

Прошло около 10 минут, но ко мне так никто и не вошел. За стеной я слышала стук стаканов и довольные голоса. Будто бы они были знакомы много лет. Хотя муж утверждал, что нашел этого ухажера только неделю назад на одном из сайтов. Я прислушалась и поняла, что они начали обсуждать меня. Сценарий нашей ролевой игры начинал развиваться.

– Шлюшка готова. Сейчас покажу. Покорная, покладистая, – вещал мой супруг.

– Отлично! Люблю таких. Уже не терпится на нее полюбоваться! Давно даешь ее? Во все дырки принимает? – галантностью от нашего гостя и не пахло.

– Давно, – сорвал мой муж. – Сегодня можно во все.

И действительно, перед походом на наше рандеву я подготовилась основательно. Я поняла, что сегодня, возможно, у меня будет и анальный секс. Мои глазки загорелись, а в груди все затрепетало. С одной стороны я понимала, что все это нужно как можно скорее остановить, а с другой сгорала от желания побывать в роли настоящей рабыни, которую вот-вот продадут какому-то самцу-незнакомцу.

– Вот деньги, – услышала я из-за стены. – Тут вся сумма, можешь пересчитать.

– Отлично! Приступим.

Муж разрешает спать с другими мужиками

В дверь вошли без стука. На пороге оказался мой суженый. Он смотрел на меня заботливо, но в то же время надменно. Ему, как и мне, нравилась своя роль в этом пошлом спектакле.

Он кивнул и поманил меня к себе. Я молча встала. Он аккуратно взял меня за ладонь, а второй рукой с силой сжал правую ягодицу. Я чуть не охнула, но волна возбуждения быстро смыла искру боли. В таком виде меня вывели на встречу незнакомцу.

Наш гость был выше нас на голову, крепкий, стройный, но с сединой. На вид ему было около 45 лет. Я обрадовалась, что это не старый хрыщ, а вполне привлекательный себе мужчина. К тому же знающий толк в парфюме. Его аромат не только манил, но и заводил еще больше.

Муж вывел меня в центр комнаты к столу. По его виду я поняла, что сейчас начнется оценка «товара». Он подсадил меня и я оказалась наверху. Тут же его руки перевернули меня таким образом, что я очутилась в позе раком. Моя задница была в аккурат в направлении нашего нового друга.

– Отлично, отлично… – довольно пробормотал незнакомец и направился ко мне.

– Будь послушной и не рыпайся! Это Николай, он заплатил за тебя и сейчас тобой займется, – сказал мой мужчина, чуть отходя от стола.

Я не могла ни двигаться, ни говорить. На мою попку легла чужая рука. Она была грубая и большая, но гладила нежно и жадно. Он легонько шлепнул меня, а потом раздвинул ягодицы. По его учащенному дыханию, которое буквально резало воздух в сауне, я поняла, что он доволен.

Николай долго не церемонился. Вдоволь облапав меня сзади, он перешел к груди. Мои маленькие сиськи помещались ему в ладонь целиком, а, когда он сжимал их, по телу пробегала приятная дрожь. Мой муж в это время сидел на диване и молча с упоением наблюдал за тем, как его любимую тискает другой.

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Член появился перед моими губами совершенно неожиданно. Мне показалось, что я была в каком-то третьем измерении от удовольствия. Я слегка подняла глазки и посмотрела в черные и большие глаза своего нового хозяина. Ствол увеличивался каждую секунду и я решила не медлить. Когда я взяла головку в рот без рук, Николай похвалил меня. «Хорошая сучка» – сегодня для меня это был лучший комплимент.

Я сосала с нарастанием темпа. Наш гость не мешал мне и просто наблюдал, как я с удовольствием делаю свою работу. Сначала я поработала с его головкой, а после стала насаживаться все глубже. Когда ствол выходил из моего рта, на нем оставалась обильная пленка слюны. Это явно забавляло и возбуждало нашего партнера.

Муж не остался в стороне. В очередной раз выпустив чужой член из ротика, я оглянулась назад и увидела, что он уже вовсю надрачивает свой инструмент. Причем он встал до такой величины, что казалось, что сейчас взорвется. Мне больше не нужно было доказательств. Все происходящее ему чрезвычайно нравилось.

Смена позы

Незнакомец помог мне спуститься со стола. Ноги дрожали от возбуждения и адреналина. Такого я не испытывала никогда, но то, что я ощущала, нравилось мне все больше и больше. Он повел меня в комнату отдыха, держа за руку и упираясь членом в мои ягодицы. Я всем нутром понимала, что сейчас он меня трахнет.

Мой муж тут же последовал за нами. Теперь он, как и наш гость, был абсолютно голый. Он вел себя совершенно не как обычно. Будто бы сразу два незнакомца вызвали меня как шлюшку, чтобы порезвиться.

Все случилось быстро и хаотично, но не менее эффектно. Как только мы вошли в комнату с двухспальный кроватью, я ощутила резкий толчок и тут оказалась в положении лежа, попкой кверху. Николай сразу же перешел к действиям. Он буквально сел на меня, жестко раздвинул ягодицы и вошел в киску своим толстым членом. Я вскрикнула, но мой рот тут же был закрыт грубой мужской рукой.

Мой муж разрешает спать с другими но на это никак не отреагировал в этот момент. Точнее, он быстро переместился к краю кровати и вывалил свой член перед моим ртом. Незнакомец тут же убрал руку, а я даже не успела пикнуть, как мою глотку заполнил толстый ствол моего избранника. Наверное, я должна была его ненавидеть за такое равнодушие и откровенное насилие, но я соглашалась сама с собой. Мне нравилось и мне хотелось, чтобы со мной поступили еще жестче.

Жесткий секс при любомом

Николай трахал как зверь и вгонял свой болт в мою гладко выбритую письку на всю длину. Его член был больше, чем у моего мужа, а поэтому, когда они поменялись, я сначала даже ничего не почувствовала. Только потом я поняла, что во рту у меня оказался агрегат побольше, а о мой клитор бьются уже другие яйца.

Я кончала нескончаемо. По крайне мере, мне так казалось. При этом я была абсолютно трезвая. Я стонала без стеснения. Громко и ярко. Однако все мои стоны перебивались о толстые члены. Муж с незнакомцем менялись каждые 10 минут и даже не собирались заканчивать.

В положении раком сзади вновь оказался Николай. И на этот раз он решил опробовать мою попку. Муж тут же передал ему флакон смазки. Мне было уже все равно, я готова была принять его ствол даже без предварительной подготовки, ибо находилась в состоянии полного разврата.

Муж разрешает спать с другими и это супер!

Член вошел в анал медленно и, на удивление, легко поместился в моей узкой дырочке. Николай начал потихоньку взвинчивать темп, а я, получая полный кайф, стала подмахивать ему попкой. Мой муж, наблюдая за тем, как я уже сама насаживаюсь задницей на член чужого мужика, не выдержал. Струя спермы неожиданно ударила мне прямо в лицо и забрызгала все от лба до подбородка.

– Хочу кончить в твою жену! – в порыве траха прокричал Николай.

– Даааа! – ответил мой муж, все еще выливая густую сперму на мое личико.

Вдруг я ощутила, как что-то теплое наполняет меня сзади. Незнакомец невероятно сильно схватил меня обеими руками за зад и насадил на максимальную длину. Я охнула, тут же кончала и почувствовала, как меня заполняет море спермы. Он кончил внутрь меня при муже!

Мужчины оставили меня лежать на кровати, а сами удалились в комнату за победной порцией виски. Я лежала в блаженстве и не могла пошевелить и пальцем. Сперма капала с кончика носа и вытекала из попки, а на ягодицах и коленках красовались свежие синяки.

Вечер продолжился в более спокойной обстановке. Николай трахнул меня еще раз, но теперь гораздо быстрее. Муж пристроился ко мне, когда наш гость уже покинул нас. Моя растраханная попка легко принимала его член, а остатки спермы, стекшие на губки, послужили отлчиной смазкой. На а с нашим незнакомцем мы договорились повторить этот эксперимент. Я была как никогда согласна. Это просто фантастика когда муж разрешает спаь с другими мужчинами!