Мой первый МЖМ за деньги

В эпоху фриланса я решила не стоять в стороне и тоже попробовать заработать на удаленке. Правда, для этого я выбрала не веб-дизайн или копирайтинг, а кое-что экзотическое. Индустрия веб-кам моделей привлекала меня гораздо больше.

Для этой работы, к тому же, у меня было все, что нужно. Я от природы миниатюрна и стройна и в 25 выглядела на 18. Многие «зрители» принимали меня за школьницу. Наверное, всему виной не слишком большая грудь. Однако, как оказалось, среди посетителей веб-кам сайтов такие девочки пользуются особым спросом.

В веб-каме есть одна фишка. Конкуренция тут ого-го, а поэтому, чтобы заработать и собрать клиентскую аудиторию, нужно придумывать что-то интересное. Я нашла свой секрет. Свои онлайн-утехи я решила перенести из тесной квартиры-студии на открытый воздух. Благо, живу я на окраине города, а поэтому найти укромное место среди бескрайних полей периферии оказалось не так уж и трудно. Но далеко не всегда все проходит гладко.

Ясный и откровенно жаркий понедельник июля так и манил на свежий воздух. Я решила – отличное время, чтобы позагорать, подрочить и заработать. К тому же с утра настроение было игривым. Есть у веб-камщиц одна проблема. Работа выматывает все силы и выжимает в буквальном смысле все соки и времени на реальное мужское внимание не остается. Хотелось выпустить пар и поразвратничать.

Рядом с домом у меня уже было свое местечко. Около 20 минут пешком по сельской дороге и вот – вокруг ни души. Только голубок небо и бесконечное поле, в котором можно уютно развалиться и снять с себя все лишнее. К тому же в понедельник тут нет даже надоедливых и вечно мешающих собачников.

С собой у меня было только покрывало, смартфон, ловенс, смазка и дилдо. Лёгкий купальник и обтягивающие шорты составляли весь мой походный гардероб.

Чуть-чуть побродив я нашла свое уютное местечко. Вокруг меня была только высокая трава, а поэтому заметить меня было невозможно. Не долго думая, я быстро избавилась от купальника и осталась совершенно голой. Сегодняшнюю трансляцию мне хотелось начать сразу с самого жаркого.

При виде голой девушки на природе в трансляцию сбежалась куча пользователей. Токены полетели один за одним, а я, не стесняясь, сидела с широко раздвинутыми ногами и легонько ласкала себя. Солнышко припекало как надо и я постепенно настраивалась на волну блаженства. Пара банок пива помогла войти в нужный настрой.

Количество зрителей росло.

Я вертелась из стороны в сторону, демонстрировала фаллос и свои прелести. Успела постоять раком и просто поваляться на животе. Все, что я ждала, это привата. Оставалось только найти щедрого спонсора. Такой найдётся всегда, главное – терпение.

Наконец, предложение поступило. Мы уже уединились в отдельной онлайн-комнате и я дала понять, что сегодня меня ничего не беспокоит и я готова на многое. Мой анонимный друг не показывал себя, но отлично видел меня и щедро платил. Я решила, что сегодня у меня не будет табу и, если он того попросит, трахну себя и в киску и в попку. Наши приключения начались с небольшой беседы, которая быстро перетекла в ролевую игру.

Мой собеседник сразу обозначил, что хочет поиграть в хозяина и, если я буду покорно выполнять его указания, то чаевые в несколько сотен долларов будут у меня на балансе за считанные секунды. Такой вариант меня более чем устраивал. В отличие от многих других девочек с веб-кама я нереально завожусь от грубости, пошлых словечек и доминации.

Для начала он попросил встать раком и показать свои дырочки крупным планом. Далее ему захотелось посмотреть на меня сбоку. Он вертел меня как хотел минут 20. После этого пришла очередь самого настоящего виртуального секса. Он попросил меня сначала пососать дилдо, а после – вставить.

Однако начать мне предстояло не с киски, а сразу с попки. Благо, анальный секс я люблю. Моя попа легко приняла фаллос, хотя тот и был солидных размеров. Такое «гостеприимство» взбодрило моего виртуального хозяина. Он тут же кинул еще несколько сотен токенов. Я осознала, что начинаю возбуждаться и не на шутку.

Через 10 минут я поняла, что уже трахаю себя во все отверстия поочередно и просто кайфую от этого. Недотрах явно давал о себе знать. Голодная девочка всецело отдалась анонимному мастеру. В какой-то момент он приказал, чтобы я поднялась во весь рост и вытянула руки. И это стало роковой ошибкой.

В похотливом экстазе я молча выполнила задание. Фаллос выскочил из моей влажной киски, подарив мне еще одну волну оргазма. Я вытянула руки вверх, освежаясь легким порывом ветра. Открыв глаза, я увидела что на меня пялятся два взрослых мужика. Меня охватил дикий ужас и я тут же нырнула обратно в свое импровизированное укрытие.

Меня пробирало насквозь. С одной стороны я еще не отошла от оргазма. С другой заряд адреналина заставлял дрожать каждую клеточку моего голого и ничем неприкрытого тела.

– Что такое? Почему ты остановилась? – поинтересовался мой виртуальный партнёр.

– Меня спалили. Два мужика там. – полушепотом ответила я.

Чуть приподнявшись, я решила убедиться, что они ушли. Но не тут то было. Они стояли там же и выискивали меня взглядами, попутно что-то обсуждая и активно жестикулируя.

Я затаилась, словно мышка в норке, и старалась не издавать ни звука, ни движения.

Однако эту паузу прервал мой интернет-клиент.

– Заплачу 100 тысяч, если трахнешься с ними прямо сейчас…

Я опешила и потеряла дар речи. Во-первых, втроём у меня ещё никогда не было. Во-вторых, это вообще не пойми кто. В-третьих, это не входит в перечень моих виртуальных услуг.

– Плачу 200 прямо сейчас, перевод на карту — не унимался аноним.

И тут во мне что-то сломалось. Внизу снова стало влажно и горячо, а уровень адреналина вскружил голову. На момент я подумала, что это же так грязно и пошло, что-то запретное и противозаконное. Да и 200 тысяч на дороге не валяются.

Я попросила своего героя подождать и закурила. Попытка успокоиться через табак не увенчалась успехом. С каждой секундой я понимала все четче, что очень хочу этого – секса с незнакомцами, на камеру, за деньги. Да, я буду выглядеть как последняя шлюха, но с другой стороны – кто об этом узнает?

Я осторожно поднялась и дрожа выпрямилась во весь рост. Мужики заметили меня сразу. Один из них начал тыкать пальцем в мою сторону. На вид им было лет по 40. Рядом стоял большой внедорожник.

Они пялились на меня как на пойманную добычу. Я в свою очередь сгорала от похоти, понимая, что стою голая перед двумя самцами и свечу перед ними своей грудью. А ведь наверняка они хотят увидеть и то, что ниже. Сама того не понимая, я помахала им рукой.

– Умница! – донеслось из трансляции. Пути назад уже не было.

Двое мужчин оказались ряди со мной за считанные секунды. Оба были выше меня на две головы. Мощные руки, сильные ноги только добавляли антуража. Я говорила полушёпотом. Мы перекинулись парой фраз для «приличия», хотя все, что они делали, это оценивали меня с ног др головы. В их и глазах явно читалось дикое ижелание.

– Я смотрю ты тут развлекаешься? Может мы составим тебе компанию? – сказал один из них, указывая на еще мокрый фаллос.

– Хорошо… – все, что смогла ответить я, уставившись на их оттопыренные шорты.

Мужики явно знали чего хотели и взяли ситуацию в свои руки. Точнее, один взялся наглаживать мою грудь, а другой начал жарко мять мою задницу. Я тут же завелась с новой силой. Два взрослых самца нагло лапают меня посреди поля, а я податливо подыгрываю каждому их движению. Как в настоящем порно фильме! А мой виртуальный друг молча наблюдает за этим через камеру смартфона.

Первый, который был повыше и помассивнее, после недолгого изучения моего тела лег на плед и стянул шорты. От туда выскочил мощный стояк – сантиметров 20, не меньше. Меня долго уговаривать не пришлось.

Я быстро встала в позу раком и примкнула ртом к члену. Попку я выгнула в сторону второго мужчины. Моя растраханная киска уже вовсю блестела от влаги, а подготовленная попка только подогревала возбуждение. Уже через секунду я почувствовала, что меня трахают пальцем.

Ожидание предстоящего траха полностью отключило мне мозги. Я жадно заглатывала член, причмокивая и размазывая слюни по губам, рту, щекам. Чужие руки уже вовсю работали с киской и попкой. Я стонала и старалась попасть в такт движениям.

Первый самец видимо был старше, а может он бал начальником второго. Он как бы управлял процессом. На момент он схватил меня за волосы и отстранил от своего члена. Зверь приподнялся и повернул меня в обратную сторону. Его член резко вошел в мое лоно, да так, что я тут же кончила. Я слегка вскрикнула, но в эту же секунду у меня во рту оказался инструмент второго парня.

Я была словно не в своем теле, ибо не могла собраться с мыслями и понять, что происходит. Будто я была пьяна или или под воздействием наркотических средств. Но стыдиться, на самом деле, было нечего. Все приходящее мне чрезвычайно нравилось. Все-таки секс с силиконовым фаллосом – это совсем не то.

Сказать, что я чувствовал себя шлюхой, не сказать ничего. Мне казалось, что меня просто сняли и имели как вещь и что так оно должно и быть. Будто-бы я для этого и была рождена. Они менялись местами и не забывали одаривать меня шлепками и грязными словечками. Между ног у меня все горело и было настолько влажным, что не нужна была никакая смазка.

Главный снова оказался сзади, но на это раз решил попробовать другую дырочку. Он аккуратно направил член в мой анал и с удивлением обнаружил, что его агрегат не встретил никаких препятствий. Он вогнал его до конца, а я повернулась и томным взглядом посмотрела на него исподлобья. Я была совсем не против, что меня сейчас отымеют в задницу.

Второй продолжал насаживать мой ротик член и в какой-то момент наше соитие достигло максимальной гармонии. Сначала зарычал главный. Я почувствовала как в моей попке становится тепло от горячей спермы. Я застонала и видимо этим помогла дойти до пика второму самцу. Он обильно кончил мне на лицо.

Минут 10 мы лежали молча и полностью обессиленные. Я практически не двигалась. Мужики довольно улыбались и смотрели на меня. Вдруг, один из них достал из кармана шорт кошелек и пришлепнул купюру в 5000 рублей прямо мне на ягодицу.

– Вот ещё визитка. Захочешь заработать, позвони. Нам пора.

Я молча кивнула в ответ.

Уже через пару минут я осталась одна. Мои незваные гости поспешили удалиться. Вдали послышался звук зажигания двигателя. Машина тронулась, оставив клуб пыли, и вокруг снова стало тихо, будто ничего и не было. И только тут я опомнилась, что все это производило в прямом эфире…

Я метнулась к телефону. Трансляция была остановлена. Собеседник покинул комнату, текстовый чат был пуст. Меня на мгновение одолело чувство глубокой обиды. Будто бы меня обманули, использовали и выкинули как тряпку.

Я уже была готова разразиться слезами, как мой Айфон сообщил об смс. На мой баланс пришло две транзакции. Каждая по 100000 руб. Я с облегчением вздохнула и уснула под нежным июльским солнцем.