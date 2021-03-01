Измена

Как студентка первокурсница отсосала в раздевалке

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Эротическая история как студентка отсосала в раздевалке

Это история о том как первом курсе института я оказалась случайным свидетелем как знакомая первокурсница студентка отсосала в раздевалке парню. Заранее извиняюсь за растянутый рассказ, но эти история стала отсчетной точкой в моей жизни. По этому, важно было указать некоторые детали. У меня начался учебный год, я третий день учебы не смотря на теплые солнечные лучи не вызывал хорошее настроение. Виной моих душевных волнений было два причины. Оставалось 5 дней, чтобы выкупить из ломбарда золотую цепочку и кольцо мамы, которые я заложила еще в начале июня, чтобы выручить подружку. Грозовая туча гарантировавшая намочить меня до нитки если во время не уеду домой к себе на район где должен встретить парень и вместе пойти на день рождение к друзьям. Последняя пара физкультура, а значит по идиотским правилам которые придумал физрук, мне в любом случае надо прийти и побыть 10 минут. Потом могу быть свободна. Отбыв оговоренное время, взяв ключ от раздевалки пообещав вернуть через 7 минут, пошла переодеваться. Проходя по коридору обратила внимание, что черная туча почти над нами. Сняв из себя все вещи, в спешке протираясь после формального душа, на мгновение залюбовалась отражением в зеркале своей потрясающей фигурой. Несмотря на относительно невысокий рост 163 см, я была счастливой обладательницей сексуальной … Читать историю полностью…

Два негра трахнули сестру моего парня в туалете

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Два неграм трахнули в туалете сестру моего парня, порно рассказ

История как однажды меня с сестрой моего парня подвез ее муж в кинотеатр где мы планировали посмотреть вдвоем фильм. Но в этот раз я узнала кое что новое о своей подружке. После того как ее трахнули два негра в туалете, она объяснила что такое сексвайф и куколд…

Секс на пляже во время отдыха на море

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Секс на пляже

Это следующая часть где описана моя секс измена на море своему парню. А на этой странице продолжение секс истории на пляже во время отдыха на море. Именно на этом жизненном этапе начались события которые потом изменили мою жизнь. А точнее сексуальное воспитание и перевернули мое мировоззрение. Но прежде чем читать это, советую прочитать историю про минет в клубе, я тогда изменила с братом своего парня и мой нас спалил. Отдалившись от набережной с дискотек, по пляжу к воде, впереди меня ведущий за руку парень, метров через 150 наконец-то остановился. Учитывая что было около 3 ночи, на ночном пляже было слышно тихий шум волн. Вдоль всего берега на приличном расстоянии друг от друга стояли подобие спасательных вышек, возле каждой лежала перевернутая вверх дном деревянная лодка. Сойдя с деревянной дорожки которая привела нас сюда, по песку прошли метров 10 влево к спасательной вышки рядом с нами. Соседние находились каждая в метрах 100 от нас по бокам, вдоль берега. Темнота скрывала под собой картину происходящего там. Но за то слышимость, была прекрасная. Справа от нас доносились звуки веселья на пляже скорее всего продолжила after party компания человек из 6 максимум, из которых доносились не более двух женских голосов, остальные парни. Слева лишь раздавались … Читать историю полностью…

Мой первый минет за деньги не знакомому мужчине

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Эротическая история про мой первый минет за деньги

Здесь изложила очередной развратный порно рассказ как я первый раз сделала минет за деньги…. Пытаясь переварить внезапно увиденное секс шоу и как этому относится, а главное что это значит в моих отношениях с Юлей. Но на первый взгляд я видела два варианта: или она начнет мне больше доверять, либо будет наоборот. Отойдя метров на 200 от института раздался входящий с мобильного от моего парня Дениса. Он сообщил что уже на остановке ожидает меня на районе. Сказала чтобы ждал, так как со стороны города образовалась пробка. Резко окончив беседу, поспешила спрятать трубку от пока еще легкого начавшегося дождя. До остановки оставалось метров 100 когда подъехала маршрутка. Как могла, ускорила шаг, наблюдая как в нее загружаются вся остановка. Побежать не рискнула из-за прилично поднявшегося ветра, который мог легко поднять короткую юбку… Оставалось не более 40 метров как маршрутка тронулась не дожидаясь меня. Устав за день волноваться и психовать, неожиданно забила на всё, расслабилась и прогулочным шагом направилась к остановке. Дойдя до остановки легче не стало, её самой физически не было. Месяц назад какой-то пьяный за рулем идиот снёс её. А новую еще не поставили. Уже забив на всё, одна на всю пустую улицу стояла на обочине ожидая автобус, который из-за пробки появится … Читать историю полностью…

Соседка отсосала двум подросткам. Вторая измена парню

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Истрия о том как моя соседка сделала в подъезде минет двум ребятам из старшего класса.