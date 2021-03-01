Как студентка первокурсница отсосала в раздевалке
Это история о том как первом курсе института я оказалась случайным свидетелем как знакомая первокурсница студентка отсосала в раздевалке парню. Заранее извиняюсь за растянутый рассказ, но эти история стала отсчетной точкой в моей жизни. По этому, важно было указать некоторые детали. У меня начался учебный год, я третий день учебы не смотря на теплые солнечные лучи не вызывал хорошее настроение. Виной моих душевных волнений было два причины. Оставалось 5 дней, чтобы выкупить из ломбарда золотую цепочку и кольцо мамы, которые я заложила еще в начале июня, чтобы выручить подружку. Грозовая туча гарантировавшая намочить меня до нитки если во время не уеду домой к себе на район где должен встретить парень и вместе пойти на день рождение к друзьям. Последняя пара физкультура, а значит по идиотским правилам которые придумал физрук, мне в любом случае надо прийти и побыть 10 минут. Потом могу быть свободна. Отбыв оговоренное время, взяв ключ от раздевалки пообещав вернуть через 7 минут, пошла переодеваться. Проходя по коридору обратила внимание, что черная туча почти над нами. Сняв из себя все вещи, в спешке протираясь после формального душа, на мгновение залюбовалась отражением в зеркале своей потрясающей фигурой. Несмотря на относительно невысокий рост 163 см, я была счастливой обладательницей сексуальной … Читать историю полностью…