— Вы меня преследуете? Антон очнулся от мыслей. Перед ним стояла симпатичная девушка с очень хорошей фигуркой. -И в мыслях не было.-Тогда зачем Вы за меня уже 40 минут находите?-Я?-Ну не я же,- заулыбалась девушка.-Видно я задумался и принял Вас за ориентир, чтобы не врезаться во что-нибудь.-Ага, конечно, все вот так ходят-ходят, а потом «хватают за шкирку», в кусты и насилуют.-Да что Вы, — смутился Антон. — Я и не думал.-Все с начала не думают.-Что Вы ко мне пристали?-Нет, просто не надо бросать дело на полдороги. Хотели трахнуть, так трахайте.Антон свадеб, что краснеет.-Ну так что? Будете? — она стала снимать …

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