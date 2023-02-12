Случай

Раздел нашего сайта в котором находятся реальные историии случайного секса с незнакомцами.

Случайный секс рассказы

Как соблазнить парня старше себя и развести на секс старшеклассника

Как соблазнить парня

История, которая случилась со мной в школьные года в период полового созревания в подростковом возрасте. Повышенная гиперсексуальность требовала переспать с парнем, чтобы, выполнить поставленную цель мне предстояло соблазнить и развести старшеклассника за пару минут!

Экстремальный секс на заднем сидении авто с моим парнем

Минет на заднем сиденье

Бывают ситуации, когда желание потрахаться настолько сильно, что ждать и искать подходящее место для этого попросту нет времени. Наверное, именно таким способом многие приходят к сексу в публичных и общественных местах или секс на заднем сидении машины. А, если вы пара, которая только вошла во вкус активной половой жизни, то совладать с развратным нетерпением вовсе не возможно. Осенью мы с моим парнем попали в непростую ситуацию. Его машина сломалась и надолго встала в холодном гараже где всегда можно было заняться сексом на заднем сидении. Возможности потрахаться дома не было никакой. То у меня, то у него регулярно кто-то был в …

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Мой первый МЖМ за деньги

Мой первый МЖМ за деньги

Реальная история которая произошла со мной когда подрабатывала вебкамм модблью в СПб. Неожиданно щедрый клиннт придложил заняться сексом втроем МЖМ за деньги с двумя незнакомцами. Развратная исторрия с неожиданным концом!

Как меня соблазнил инструктор

Секси брюнетка

Поздравьте. Перед вами счастливая обладательница машины, не имеющая прав. Все мои 7 попыток сдать экзамены в автошколе закончились провалом. Причём с таким треском, что, казалось, об очередной пересдаче не может быть и речи. Но я старалась, не сдавалась, зубрила. Когда и счастливая цифра 7 принесла разочарование, я опустила руки. Впрочем, речь сейчас пойдёт не об этом. Причина моих неудач, на первый взгляд, тривиальна. Я слишком сильно переживаю, волнуюсь, нервничаю. Порой до такой степени становится страшно, что аж темнеет в глазах. Руки каменеют, ноги дрожат, сердце вот-вот издаст последний стук. Но дело тут не только в моей природной предрасположенности к тревоге. …

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СПОНТАННЫЙ И НЕОЖИДАННЫЙ СЕКС

Неожиданный секс

(Не знаю что здесь главное, но для меня все такое необычное…). Мы были давними друзьями, но всегда друг другу симпатизировали. Однажды все так удачно сложилось, что все гости куда-то рассосались, и мы остались одни на кухне. Мы пили чай с вкусняшками и разговаривали о чем-то, казалось, очень важном.Напряжение между нами нарастало, а я что-то трещала без умолку, пытаясь заполнить неловкие паузы… Секс давно уже окутал нас густым облаком, и мне так уже хотелось ощутить Его прикосновения… Я чувствовала, что Он тоже хочет.. Я вымыла руки, пройдя мимо него в ожидании активных действий… Потом ещё раз…. Задержалась на доли секунды рядом…. …

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Карты на раздевание

Карты на раздевание

У меня сегодня родители уехали из города, поэтому после школы я пригласила к себе друзей немного повеселиться. Моя подруга Вика в последний момент отказалась от приглашения, что немного меня расстроило, ведь придется оказаться в одной компании двух одноклассников. Мы попили чай с булочками, потом все вместе стали рассматривать фотографии на ноутбуке. Все фотки, которые могли скомпрометировать меня, я предусмотрительно спрятала как можно дальше. После у ребят возникла мысль поиграть в какую-нибудь игру, после долгих споров и дискуссий они все же уломали сыграть меня в карты на раздевание. Я согласилась, представляя, что может быть окажусь полностью голенькой перед двумя парнями, но …

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Эротическое приключение в лесу

Эротическое приключение в лесу

— Вы меня преследуете? Антон очнулся от мыслей. Перед ним стояла симпатичная девушка с очень хорошей фигуркой. -И в мыслях не было.-Тогда зачем Вы за меня уже 40 минут находите?-Я?-Ну не я же,- заулыбалась девушка.-Видно я задумался и принял Вас за ориентир, чтобы не врезаться во что-нибудь.-Ага, конечно, все вот так ходят-ходят, а потом «хватают за шкирку», в кусты и насилуют.-Да что Вы, — смутился Антон. — Я и не думал.-Все с начала не думают.-Что Вы ко мне пристали?-Нет, просто не надо бросать дело на полдороги. Хотели трахнуть, так трахайте.Антон свадеб, что краснеет.-Ну так что? Будете? — она стала снимать …

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Секс в поезде двух студенток

Секс в поезде двух студенток

Мы с Ленкой едим на поезде Херсон-Киев на учебу. Мы учимся на 3 курсе, обе мы закончили школу в Херсоне, а в Киев нас отправили родители получать высшее образование. Ленка добрая и отзывчивая, учится на отлично, чего не скажешь про меня. Родители хотят, чтобы я получила высшее образование, а я считаю, что девушке можно просто удачно выйти замуж. Ни я ни Ленка сейчас не с кем не встречаемся, хотя уже пора, но Ленка занята учебой, а я не нашла подходящую кандидатуру. Подкатывают только те, кто не готов подарить мне роскошь в жизни. Родители нам взяли билеты в купейном вагоне на …

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Изменила парню с братом сделав минет в клубе

Изменила парню с братом, отсосала в ночном клубе

Продолжая рассказывать свои секс приключения, про минет в клубе рассказ на этой странице. На следующий вечер в пятницу после полуфинала была дискотека, поскольку впереди было два выходных можно было гулять хоть до утра. Без особого энтузиазма я собиралась. Настроение отсутствовало после вчера как мой жених нагло изменил за стенкой, выебав с другом одну шлюху на двоих, одновременно меня буквально на части разрывали: ревность и злость. А больше всего-то что я не могла ничего сделать и ненавидела себя что приходится молча терпеть. В начале десятого зашел мой кавалер, как ни в чем не бывало, чмокнул меня в щечку и шлёпнул по …

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