Поздравьте. Перед вами счастливая обладательница машины, не имеющая прав. Все мои 7 попыток сдать экзамены в автошколе закончились провалом. Причём с таким треском, что, казалось, об очередной пересдаче не может быть и речи. Но я старалась, не сдавалась, зубрила. Когда и счастливая цифра 7 принесла разочарование, я опустила руки. Впрочем, речь сейчас пойдёт не об этом. Причина моих неудач, на первый взгляд, тривиальна. Я слишком сильно переживаю, волнуюсь, нервничаю. Порой до такой степени становится страшно, что аж темнеет в глазах. Руки каменеют, ноги дрожат, сердце вот-вот издаст последний стук. Но дело тут не только в моей природной предрасположенности к тревоге. …
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