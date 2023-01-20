В 16 лет из круглой отличницы я превратилась в заядлую троечницу. Родители влияли на меня как могли, но ничего не помогало. Я невероятно не хотела и не могла учиться. Если хочешь мужчину хоть на одну ночь, кроме сильного пола ничего не лезло в голову. Поэтому поставила перед собой задачу раскрутить парня на секс.

Подруг у меня практически не было и это хорошо. Иначе им пришлось бы целыми днями выслушивать историю про мою развратную натуру. Хотя сами были не против соблазнить парня и заняться любовью. А я была именно такой. Не проходило ни дня, чтобы я себя не трогала.

Мое половое созревание выражалось не только в самоудовлетворении. Мое тело будто просилось наружу и требовало заняться любовью с парнем. При росте в 165 см у меня уже была вполне себе нормальная грудь второго размера, миниатюрная попка и талия, которая все эти прелести подчеркивала и выдавала на показ.

Я прекрасно понимала, что мужчины любят и благодаря фигуре привлечь внимание и замутить с понравившимся мужчиной замутить не составит труда. Каждый день в школе я ловила взгляды не только одногодок и старшеклассников, но и учителей и практикантов. Эх, знали бы они что я скажу «да» – их ждала бы незабываемая ночь.

Как заняться сексом с парнем

С наступлением подросткового возраста понять, что хочешь парня очень просто. По крайней мере мне и большинству моих подруг так это точно! Постоянная гиперсексуальность подталкивала меня соблазнить парня на один раз.

Свое сексуальное напряжение я сбрасывала разными способами. Порой весьма необычными. Свою письку я брила до идеала и нещадно трахала себя пальцами каждый вечер. Но еще чаще там бывали бутылки, огурцы и другие предметы.

Я была уже не девственница, к тому времени успела переспать с парнем, но партнеров у меня было не так много. Но уже был опыт как соблазнить мужчину, чтобы он обратил внимание, дав, понять что ты хочешь его. Отдельно рассказывала как развести парня секс на море не составило труда.

Главное знать как дать понять парню, что я его хочу! Если сказать мужчине, что хочешь его тогда с большой вероятностью всё испортишь.

Категорически нельзя приставать к парню первой, легкая добыча мужчине часто не интересна. Возможно некоторым мужчинам без разницы в кого, но даже в этом случае качество секса будет кратно уступать в страсти.

Родители не отпускали долго гулять, да и не всегда удавалось с кем-то познакомиться, чтобы раскрутить парня на секс. Доходило до того, что я дрочила по несколько раз в день, если хочешь мужчину, это нормально. А когда к предкам приходили гости мужского пола, я намеренно расхаживала по своей комнате в абсолютно голом виде.

Мне хотелось приставать к мужчине, чтобы кто-то зашел и наказал меня за мою распущенность. Шанс раскрутить парня на секс представится мне совсем скоро. Меня заприметил мальчик из старшего класса.

Решила развести парня секс старше меня

Он был на год взрослее меня, хотя выглядел так, будто ему уже 25. Такая внешность и виртуальная разница в возрасте меня только заводила. Он смотрелся куда круче и мужественнее моих одноклассников, которые стеснялись даже смотреть в мою сторону. И тогда поняла что совратить парня старше себя можно быстрее всего!

Так получилось, что мы ходили на один факультатив по английскому. Занятия шли после уроков, а других учеников практически не было. Учительница нередко садила нас рядом и обучала вдвоем. Хотя мы с ним не переписывались и даже не общались, какая-то связь между нами все же была. Мне ужасно хотелось его поцеловать, а он смотрел на меня с хищной ухмылкой.

В очередной раз перед факультативом я была на взводе. Никакой «инглиш» меня не интересовал, я решила развести парня на секс. Пока я ждала урока дома, я вся изласкалась, но не успела кончить. Так и пошла, вся мокрая, натянув тесные стринги. Была зима и мне нравилось ходить в эротичном белье, хотя никто из прохожих и не подозревал об этом.

Когда я пришла на урок, Арсен уже был там. Причем никого больше не было. Как бывало и ранее, мы пришли на эти дополнительные занятия вдвоем. Я молча села рядом за соседнюю парту. Мы полушепотом поздоровались и переглядывались друг на друга в ожидании учителя.

Как дать понять парню что я его хочу

Прошло уже минут 15 с нашей молчаливой встречи, но дело не двигалось. Учителя не было. Мы так и переглядывались друг с другом, завершая свои маневры робкими улыбками. Мне ужасно хотелось не просто зализать его, а схватиться за его член. Наверняка он большой и красивый.

Вдруг раздался звонок на телефоне. Это звонила преподаватель. Урока не будет, сказала она, а также предложила нам самостоятельно сделать 10 упражнений из учебника. Вечер. Школа. Мы вдвоем с симпатичным парнем в классе. Между ног у меня все просит секса.

Я предложила Арсену не упускать такую возможность и начать делать английский вместе. Я пересела к нему за парту. Предварительно я сняла толстовку, сетуя на жару. Под ней была только обтягивающая белая майка, которая была взята впопыхах и теперь призывно обтягивала мои голые сиськи.

Арсен уловил эту деталь и довольно улыбнулся, но не проронил ни слова. Я подсела максимально близко и при чтении учебника как бы невзначай начала дотрагиваться то до его руки, то до ноги. Шариковую ручку я каждый раз брала в рот и искусно облизывала. Я еще не обладала искусством обольщения, но я старалась по максимуму.

Когда я потом вспоминала все это, я удивлялась сама себе. По натуре я скромная и тихая, в круг общения к другим людям не вхожая. Но тут моя пошлая подростковая природа взяла вверх и я, будто самка жаждущая оказаться под самцом, начала излучать флюиды секса. Может это выглядело глупо, но мои приемы сработали.

Без проблем получилось соблазнить парня за две минуты

В один момент ответная реакция последовала. Арсен как бы случайно приобнял меня рукой. Дабы не спугнуть парня, я ответила улыбкой и вжалась в его объятия. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы растопить его стеснение. Лед тронулся. Теперь Арсен активно играл своими руками, которые блуждали по спине в сторону шеи и попки.

Об английском никто уже и не думал. Мы сбивались с толку и не могли даже с первого раза понять, в чем суть очередного задания. Было очевидно, что каждый думал об одном. Рано или поздно точка не возврата должна была наступить.

Его рука уже вовсю поглаживала мою задницу. Я выгнулась так, чтобы ему было удобнее. С каждой минутой его движения были все увереннее. Я решила, что больше не могу терпеть соблазнить парня дольше. Я отвернулась от учебника, взяла обеими руками его за щеки и впилась в него губами.

Он слегка оторопел, но быстро понял, что к чему, и выдал мне ответный поцелуй. Целовался он отменно и это только подогревало мою возбужденную киску. Не прошло и 10 секунд, как Арсен, уже не стесняясь, небрежно лазил руками под моей футболкой.

Соски предательски набухли и с удовольствием ласкались между его пальцев!

– Трахни меня прямо здесь, – шепотом сказала я ему на ухо.

– Погоди, – в этот момент Арсен вскочил со стула, мигом нашел швабру и выставил ее между стеной и ручкой двери так, чтобы никто не мог просто так попасть в кабинет.

– Теперь мы в безопасности. И я могла спокойно заняться любовью с парнем которого хочу!

Главное правильно приставать к парню первой

Он легко стянул с меня футболку. Грудь приподнялась и дернулась, от чего я чуть не кончила. Арсен тут же впился губами и начал их ласкать. Я в это время судорожно искала бляху ремня, чтобы поскорее стянуть джинсы и переспать с парнем!

Чтобы избавиться от штанов, мне пришлось встать. Джинсы стянулись прямо с трусиками, и я оказалась полностью голой перед практически незнакомым мне парнем. Он подскочил ко мне, снял остатки моей одежды и грубо нагнул меня прямо на учительский стол. Грудь обожгло холодом от деревянной крышки, но внизу все горело и трепетало.

В его руках быстро оказался член. Я могла посмотреть на него только слегка, ибо он моментально вогнал его в мою киску. Мокрая писька приняла незнакомца без боли. Я растеклась в приятной неге. Наконец-то, получилось развести на секс парня которого хотела! И теперь меня трахают!

Для его возраста у него был весьма внушительный аппарат, хотя может дело тут и не в годах. Он плотно перемещался во мне и я чувствовала, как меня распирает от удовольствия. Кроме того, скорость его движений была невероятной. Понятно было, что времени у нас не так много, поэтому он драл меня жестко и беспощадно.

Я прикрыла рот рукой и стонала. Его стоны постепенно начали разбавляться словами. Он хвалил мою задницу, письку, сиськи, которые он то и дело мял руками. Я терлась на учительском столе как маленькая шлюшка с широко и послушно раздвинутыми ногами.

Получилось раскрутить парня на секс

Арсен решил сменить позу и насладиться моей промежностью в полном объеме. Я осталась на том же столе, но теперь лежала не на животе, а на спине. Мои ноги легко были закинуты на его плечи. Арсен мог во всей красе наблюдать, как я теку, и как его член входит в мое тугое лоно.

Эта картина взбудоражила моего трахаря еще больше. Мои полуоткрытые от кайфа глаза, трясущиеся сиськи, его шлепки о мои половые губки были лучше любого порно. Я была полностью в его власти и хотела, чтобы это продолжалось до бесконечности. Мне было совершенно наплевать на то, что за стеной у 11 классов идет математика, русский, да что угодно. Мне удалось соблазнить парня который мне понравился!

Арсен резко достал свой ствол из моей киски, постучал по клитору, потом плюнул прямо на него и вставил еще раз. В следующий заход он разразился фонтаном спермы. Я кончила вслед за ним.

Было заметно, что он давно не кончал. Спермы было много и вся она растекалась по моим грудям, животу и письке. Он отпрянул от меня и не мог отдышаться. Я же осталась в той же позе. С широко раздвинутыми ногами, трахнутая я лежала и растирала сперму по своему телу.

Как соблазнить парня

Я была удовлетворена на 100%, но мне хотелось еще. То ощущение возбуждения, которое не покидает тебя, обнуляет твой рассудок до максимума и ты становишься готовой на все. Время урока подходило к концу и мы начали собираться.

Арсен ушел раньше, дабы подростки из наших класов ничего не заподозрили. Никому из нас не нужны были сплетни и слухи. Я же осталась в классе одна, совершенно голая и в сперме, но довольная, что удалось соблазнить парня за 2 минуты. Недолго думая, я решила попробовать это семя на вкус. Очередной ураган возбуждения чуть не сразил меня с ног.

Вдруг зазвенел звонок и я осознала, что сейчас может произойти непоправимое. Я со скоростью света напялила на себя джинсы, футболку и толстовку. На белой ткани сразу же отпечатались следы спермы, которую я просто не успела вытереть.

Английский мы решили изучать дома. Разумеется, вместе. Однако занятия эти ни мне, ни ему не принесли никакой образовательной пользы. Мы встречались и у него и у меня и трахались еще несколько раз. Потом он окончил школу и куда-то укатил, оставив мне развратные воспоминания. А главное бесценный опыт как можно соблазнить парня старше себя!