Здесь изложила очередной развратный порно рассказ как я первый раз сделала минет за деньги…. Пытаясь переварить внезапно увиденное секс шоу и как этому относится, а главное что это значит в моих отношениях с Юлей. Но на первый взгляд я видела два варианта: или она начнет мне больше доверять, либо будет наоборот.

Отойдя метров на 200 от института раздался входящий с мобильного от моего парня Дениса. Он сообщил что уже на остановке ожидает меня на районе. Сказала чтобы ждал, так как со стороны города образовалась пробка.

Резко окончив беседу, поспешила спрятать трубку от пока еще легкого начавшегося дождя. До остановки оставалось метров 100 когда подъехала маршрутка. Как могла, ускорила шаг, наблюдая как в нее загружаются вся остановка. Побежать не рискнула из-за прилично поднявшегося ветра, который мог легко поднять короткую юбку… Оставалось не более 40 метров как маршрутка тронулась не дожидаясь меня.

Устав за день волноваться и психовать, неожиданно забила на всё, расслабилась и прогулочным шагом направилась к остановке. Дойдя до остановки легче не стало, её самой физически не было. Месяц назад какой-то пьяный за рулем идиот снёс её. А новую еще не поставили. Уже забив на всё, одна на всю пустую улицу стояла на обочине ожидая автобус, который из-за пробки появится не скоро.

Из-за сильно пустившего ливня на улице была только я. Но это уже не смущало меня. С головой погрузилась в мысли, где найти деньги, чтобы выкупить из ломбарда мамино золото. До её возвращения из Италии оставалось 10 дней, а сумма набежала приличная. Где взять такие деньги понятия не имею. Но сказать, мама извини я твоё кольцо и сережки заложила подаренные бабушкой. это равносильно что подписать себе смертный приговор. Даже хуже…

Дождь в начале сентября

Медитацию под дождём прервала остановившийся новая шикарная Audi a-6. Глухая тонировка максимум что позволила разглядеть это едва видневшийся за рулем силуэт водителя. Прежде чем сровняться со мной, обратила внимание на не местные номера на тачке. Равномерно опустившиеся стекло ближней от меня двери, открыло вид шикарный кожаный салон из которого раздался приятный запах кожи салона.

— А ну погоди минутку… — Сказал кому-то в блютуз и наклонившись что было видно мое лицо, предложил подвезти.

Располагающая улыбка, несмотря на кривой нос (у боксеров это общая черта, о которой мне уже было известно).

— Такая красивая девушка, и на дожде мокнет! Простыть и заболеть можно-же. Садись я подвезу.

Тактичность и вежливость впечатлили, но не до конца, чтобы сесть в машину к незнакомому мужику.

— Погоди 5 секунд… — Попросил телефонного собеседника.

— Чего боишься? Не изнасилую! Еще 5 минут под дождем постоишь и на тебя в голодный за мешок картошки не позарится. Или оставайся здесь и мокни дальше, мне всё равно…

Отвернувшись от меня смотря в лобовое стекло продолжил беседу по-мобильному.

За две секунды взвесив за и против, почему бы и нет? Подумала уже коснувшись мокрой задницей нежной кожи переднего пассажирского сидения. Дверь захлопнулась, и мы поехали… Не обращая на меня внимание что-то убедительно объяснял собеседнику.

Сделав неудачную попытку посмотреть на себя в зеркало заднего вида на моей двери снаружи, ничего не удалось разглядеть. Не отрываясь от дороги и диалога, опустил козырек вверху возле меня. Затем поднял вверх там крышечку из под которой к моим услугам предоставилось зеркало с подсветкой. В котором увидела и правда потекшую тушь. Выглядывавшей из юбки ногой без колгот ощутила какай-то предмет. Мой спаситель положил большую упаковку влажных салфеток.

Новое знакомство

Спустя пару минут, всматриваясь в зеркальце вытерла салфеткой последние следы потеков по лицу. А мой новый знакомый, закончив диалог по-сотовому, вытащив из уха наушник с усталостью бросил на панель.

— А ну повернись, гляну всё вытерла или нет.

Как будто мы с ним 100 лет знакомы, сказал он. Что меня слегка подняло настроение, я повернулась к нему демонстрируя лицо от чего рассмеялась.

Повернувшись полностью ко мне лицом, не спеша оценивающим взглядом снизу вверх посмотрел. Но его взгляд остановился на моей груди и завис секунд 5,

— Вот это у тебя грудь…. — Оценивающе сделал вывод.

— А можно я потрогаю? — Рассмеявшись спросил он, то ли в шутку, или в серьез задал вопрос.

— А еще что еще Вам? Остановите я выйду. Если вы решили менять снять, это не по адресу. — Спокойно ответила я.

— Да, я пошутил, чего такая агрессивная? Парень в сексе не удовлетворяет? — Спокойно улыбаясь ответил.

Реальной опасности я не ощущала от него. Видно было что это тот еще кабель, который перетрахал не одну тысячу девочек. И манера пошлого разговора для него это норм, таким образом проявляет знаки внимания.

За окном как с ведра шел ливень, в дорогой салон автомобиля слышно лишь легкий шум воды. За то дворники еле успевали туда-сюда скользить по стеклу убирая воду.

Тогда сама еще не ожидала что соглашусь на отсос за деньги

Опустив голову увидела как сквозь насквозь мокрую тоненькую белую блузку отчетливо видно грудь и соски выпиравшие во всю. Слегка застеснявшись, прижала к груди руками сумку лежавшую на коленях, чтобы прикрыться ею.

— Костя! Давай на ты, я не очень старый. — Представился спутник, протянув ко мне руку для рукопожатия.

— Настя. — Ответила я и легонько пожала его огромную крепкую ладонь.

Это был симпатичный коротко стриженый мужчина, на вид 30-34 год. Среднего роста, сидячее положение не позволяло точнее оценить. Подтянутый без капли лишнего веса, накачан в меру, явно спортсмен.

На нём была стильная с воротничком футболка Лакоста, и джинсы. Дополняли презентабельный вид дорогие наручные часы. Но больше всего мне вскружил голову аромат его духов. Ничего подобного раньше не слышала.

Всю дорогу он не скрывая жадно разглядывал меня, мысленно наверное даже трахнул. Периодически отпускал пошлые шутки в мой адрес, но без рук. По этому, после 3-4 шутки я сама начала с них смеяться.

Неожиданным образом наш разговор стал весьма приятельский. Несмотря что всё сводилось к тому что какая сексуальна и красивая.

Мы полностью остановились с остальными машинами перед опущенным шлагбаумом железнодорожного переезда. В этот момент из сумки раздался звук телефона. Приложив к губам указательный палец посмотрела на говорящего Костю, попросив сделать паузу.

В полной тишине (он даже радио выключил звук) я ответила на звонок, это был ждущий меня парень.

— Да, котик. — Ответила я.

— Ты где? — последовал неоднозначный вопрос.

Мысленно начала думать что ответить. Тишина салона исключала варианты: в маршрутке и на улице.

— С Мариной, её папа нас подобрал и подвезёт.

Неожиданно для себя соврала я парню.

Ответив еще на пару стандартных вопросов положила трубку. Я понимала что это измена с моей стороны, и мне было немного стыдно перед любимым молодым человеком.

порно минет в машине

Костя предложил чтобы я сделала минет в авто

Ожидая пока откроется переезд, я уже не стесняясь с похабных шуток и пошлых комплиментов в мой адрес. Вдруг он отвлекся для ответа на телефон. Беседа длилась не более минуты, Одной рукой открыл барсетку:

— Достань, пожалуйста, блокнот и ручку. — Попросил он, сам свободной рукой клацал второй телефон.

В одном из трёх разделов барсетки увидела блокнот и ручку. Доставая их невозможно было не заметить пачку 100 долларовых купюр. В первые в жизни увидела столько денег в живую.

Подав ему блокнот, сама уставилась в точку за окном которое еще больше заливает ливень. Но уже без дворников, так как остановившись на переезда заглушил двигатель, осталось работать в салоне не громко радио.

Ливень еще больше погрузил в темноту и без того тонированный салон иномарки. Создав спокойную и романтическую обстановку.

Костя завершил разговор по телефон, и на несколько секунд зависла тишина. Продолжая вдумчиво смотреть в свою точку. Безнадежно по 10-му разу перебираю все варианты где мне взять деньги на ломбард.

При этом чувствовала на себе голодный мужской взгляд, которым он буквально поедал меня. Вдруг ощутила как нежно провел рукой снизу подбородка, и добавил ты очень красивая… По сколько он тут же убрал руку, я даже не успела возмутиться.

— У меня есть к тебе предложение от которого невозможно отказаться. — Прервал затянувшуюся пазу его голос.

— Какое? — Спокойно спросила я.

Понимая что ничего кроме того чтобы меня трахнуть он не может хотеть от меня малолетки.

— Не перебивай и дослушай. Я тебе не собираюсь причинять вред или принуждать к чему-то. Так же, сегодня нет желание тебя разводить, тем более нет время. Сегодня последний день в Вашем городе, через час надо выезжать, а мне еще в два места заехать надо.

Первый минет незнакомцу

Абсолютно равнодушно слушала спокойный мужской голос, не перебивая.

— Ты просто кровь с молоком, и мне очень понравилась. Я привык получать всё мне нравится. Учитывая ограничение нашего время, я пойду самым коротким путём.

Открыв барсетку, отсчитал из нее несколько купюр и положил их посредине ручка переключения скоростей.

— Там 500$, если сделаешь минет, они твои! Хочешь, соглашайся, или нет уговаривать я тебя не буду. За эти деньги мне 5 раз отсосёт любая телка здесь. Тем более, я даже номер не прошу. Через 10 минут мы расстанемся и больше никогда не увидимся. Решай сама. Это всего лишь минет в авто, который займёт не более 10 минут.

В салоне зависла абсолютная тишина… Мне тупо предложили чтобы я отсосала за деньги.

Поднялся шлагбаум, машина завелась и потихоньку тронулась. Естественно я хотела изначально категорически отказать, и возможно оскорбившись предложением выйти на ливень. Но нависающий долг в ломбарде, заставил всерьез обдумать, на первый взгляд неприемлемое для меня предложение. У меня за всю жизнь было два парня и секс был только сними.

— Здесь куда? — нарушил тишину вопрос моего спонсора.

— За остановкой на право, и на парковке возле магазина останови. — Проезжая мимо остановки увидела ожидающего меня Дениса.

— Пожалуйста! Приятно было познакомится. — Запарковавшись сказал в прощальном тоне улыбающийся Костя.

Неожиданно отсос за деньги стал заводить

Неожиданно для самой себя я молча взяла лежавшие на панели банкноты и положила в сумочку.

— Давай, еще не долго посидим, пусть дождь закончится. Только не долго меня мальчик ждет на остановке. — Не узнавая саму себя улыбаясь сказала я, при этом уже оценивая его как полового партнера.

— Какие долго? У меня на тебя стоит как только увидел. — Успокоил меня, расстегивая на джинсах ремень…

Убрав сумочку на пол, переполненная ураганом противоречивых, но сильных эмоций. Слегка волнуясь заправляя волосы за уши наблюдала как неизвестный мужик достает член который я любезно согласилась отсосать. В это время в 30 метрах меня ждет парень. Я не верила происходящему, казалось это сон…

Приподняв вверх задницу спустил ниже джинсы, издав довольный стон облегчения, выпустил на свободу своё мужское достоинство. Разминая во всю стоячий орган, посмотрев на мой слегка растерянный вид, аккуратно положил руку на затылок. Потом легонько надавил вниз направляя меня лицом к заждавшемуся члену.

Это был средних размеров прибор не более 16 см. До этого у меня был секс только с одним человеком, моим парнем. По этому, сравнивая с ним, у кости на пару сантиметров меньше чем у Дениса. Но значительно толще в диаметре.

Отсосала в машине за деньги

Плавно опускаясь, правой рукой перехватила инициативу, аккуратно обхватив ею толстый ствол, мужская рука послушно передав всё под мой контроль. Как во сне, по-прежнему не веря в происходящее, в последний момент максимально открыв челюсть принимала медленно входящий болт.

Костя сделал немного громче радио, и приятно гладил спину пока у меня проходила разминка с его другом. С первой минуты подчеркнула что в отличие от Дениса, Кости член полностью заполняет рот, это создавало эффект повышенной чувствительности. Не выпуская прибор со рта, помогающей рукой скользящей по стволу по-тихонько потянула вниз. В это время ощутила обнажающуюся головку члена плотно заполнившим мой рот.

Последующие минут пять задав один темп, сосала член, помогая рукой. Глухой шум дождя за окном, приятный полумрак черного салона пахнущий дорогой кожей ввели меня как будто в транс. Я не сама не поняла как мне удалось расслабиться выбросив всё из головы и сосредоточится на минете.

Постоянно издающий стоны удовольствия Костя, начал постепенно наращивать активность слегка двигая тазом в так мои движениям. Уверенно увеличивая тем миллиметр за миллиметром погружаясь глубже в горло. Отлично понимая к чему закончится его активность, хотела даже возразить, потому что я не делала глубокий минет никогда в жизни.

Поражаясь своему критическому мышлению, решила не мешать ему, чтоб быстрее кончил, и я ушла позабыв этот сон, ведь мне сегодня на день рождение к друзьям, по этому Денис и встречает на остановке. А будто последняя шлюха сосу мужику с которым знакома 15 минут. А он без лишних разрешений всё сильнее и сильней насаживая мой рот на свой кол, с каждым разом увеличивая напор.

Умеренный минет в машине перешел в трах рта

Буквально через минуту, это уже был не минет, а меня жестко еб@ли в рот! А я вся такая рациональная, в надежде быстрого финала молча создавая от меня зависящие комфортные условия, чтобы не знакомому мужику было удобней давать в рот так как ему хочется. Пот этом выделяя сколько могла больше слюни, она отлично облегчает разьеб моего рта.

До этого момента я старалась не думать что делаю, блокируя в мозгах эти мысли. Естественно я отлично понимала что это измена с моей стороны, и как бы это банально не казалось, но мне было стыдно.

Интенсивность ебли моего рта превысила все допустимые пределы, и приподнялась перевести дух. Заодно хотела сделать замечание чтобы убавил темп и не позволял себе переступать красные линии, я всё-таки не плечевая проститутка.

Освободив рот от не спеша подымаясь вверх чтобы заодно выгнуть слегка затекшую спину. Торопливо облизала вокруг рта слюни вперемешку со смазкой выделяемой мужским органом. Незаметно боковым зрением глянула на остановку находящейся метрах в 30-40 от меня, сквозь полупрозрачную заднюю стенку виднелись два силуэта в ярко салатовой и кислотно желтых футболках. Это ожидал парень с другом.

Крепка большая мужская рука страстно туда обратно провела по моей щеке, переместилась на затылок.

Короткая передышка

— У тебя потрясающий рот, а губы после минета стали еще сексуальнее. — Выравнивая дыхание, приглушенным голосом возбужденный до предела сказал Костя. При этом как не в чём не бывало, расстегнул пуговицы влажной блузки, выставив на обозрение мою грудь.

— Ммм…. — смущенно одной рукой прикрыла грудь, попыталась я возразить завертев головой по окнам.

— Окна тонированы, вплотную ничего не видно с улицы. — Успокаивая мое беспокойство, уверенно убрав руку которой я прикрывалась. Резким рывком с лева и права скинул с плеч блузку, убрав за спину локоны волос. Надавив на шею подтянул меня на встречу себе и жадно начал целовать мои соски. При этом гладил спину, талию, наслаждаясь упругим телом.

Слегка наглое действия случайного сексуального партнёра и уверенное доминирующее поведение взрослого мужчины который использует меня как, считает нужным, начало меня заводить.

Костя не отрывая от меня возбужденный взгляд оставив в покое мою грудь прежде чем полностью вернутся в прежнее положение, приподнял задницу и опустил джинсы на пол. На несколько секунд любовалась толстой ярко-красной головкой члена, глянув на электронные часы, пытаясь намекнуть что время немного затянулось.

— Давай последний заход, только выложись на полную, чтоб я за минуту кончил. — Крепко мял ягодицу которая почти полностью помещалась в его огромной руке.

— От куда ты знаешь, может перед этим был максимум на что я способна? — Любопытно спросила я, даже не реагируя наглое лапание меня за попу.

— У тебя потрясающие губы, если бы я был твоим парнем, ты бы мне сосала минимум три раз в день. В любом случае твой рот не может оставить равнодушным и уверен он давно доставляет многим удовольствие и имеет отличную практику. Не надо меня стесняться, выпусти на свободу шлюху, и через минуту ты меня как мальчика сделаешь.

Второй заход на минет в авто

Не дожидаясь ответа, левой рукой охватив у основания свой жезл, собрав в пучок волосы держа за хвост направил меня в низ. В предвкушении широко открыла рот чтобы, пропустить огромную головку которая поблескивала влагой моих слюней. Но Костя проявил инициативу, не насадил мою голову на кол, опустил вниз, не выпуская из руки хвост слегка влажных волос, когда лицо по ровнялось с детородным органом, зафиксировал позу.

Буквально в 1-2 сантиметров перед глазами покачивался толстый, возбужденный до предела член который я видела впервые. После своего парня, это второй в моей жизни мужской орган который я сосала.

Крепко держа на затылке волосы, второй член, прежде чем дать в рот, начал водить влажной здоровенной залупой по лицу. Не знаю, получал ли удовольствие от этого Костя, но издавал рычание и все крепче прижимал оголенную головку по бархатным щекам.

Немного в недоумении как себя вести, просто закрыла глаза и отдала инициативу в чужие руки. Остатки стеснения удалось прогнать мыслью, что я вижу этого человека первый и последний раз. Неожиданно для самой себя, после этого осознания как будто произошел какой-то щелчок в моем сознании и я начала воспринимать происходящее в новом ракурсе. Я тогда впервые так восприняла секс, и не капли жалею.

То чего бы прежде никогда не позволила в постели своему парню, сейчас покорно терпела. А после щелчка, трущийся об лицо член незнакомого мужика начал бить меня по губам. Больно не было, но помня что сейчас встречусь с парнем, не хотела чтобы и без того напухшие от минета губы меня выдали. Чтобы отвести удар от губ, открыла рот и высунула язык под шлепки упругого болта.

Минет за деньги подарил новые эмоции

Впервые во время секса, меня не называли котиком проявляя максимум нежности чтобы мне понравилось. Но к моему удивлению, именно сейчас делая минет за деньги неизвестному мужику, заставлял меня течь как последнюю шлюху. На самом деле я как никогда прежде возбудилась в том момент. Меня трахает в рот отвешивая периодически грязные комплименты как потрясающе я сосу член!

Прежде рука которая лапала мою задницу, без спроса запустила пальцы к моей киске. Я категорически решила возразить, но тут же мой рот заполнил внушительных размеров член. В этом момент произошло того чего я хотела меньше всего. В мою сторону прозвучал очередной пошлый комплимент, как только Костя ощутил текущую от возбуждения мою девочку.

Это был последний сдерживающий эмоции фактор! Теперь стесняться нечего. Убрав его руку, которая обхватила член, заняла удобнее позицию на своем сидении, поддавшись ближе к члену. Новая поза не только помогла занять удобное положение. Также поднятая вверх попа предоставила абсолютный доступ к текущей киске.

Глубокая глотка и ее финал

Меня переполняли противоречивые чувства. С одной стороны как бы недопустимо делать минет за деньги, а с другой стороны я впервые в жизни была так возбуждена. Решив что пора заканчивать, выбросила из головы посторонние мысли и сосредоточилась сосать член.

Мои старания, принесли результат уже спустя две минуты. Почувствовала как крепкая рука собрала в хвост волосы и уверено зафиксировалась на затылке. Затем, приподнявшись чуть выше на сидении, Костя взял инициативу в свои руки. И буквально спустя несколько секунд, меня жестко ебал в рот, пытаясь засунуть в горло.

Возбужденное рычание и предельно бешеный ритм разьеб моего рта, предвещал скорое завершение орального секса. Вдруг меня посетила тревожная мысль, как сказать чтобы не кончал в рот, я даже парню такого не позволяю. И не важно что делаю минет за деньги…

Не успев принять решение, я ощутила во рту как напрягся мужской член, еще два последних самых сильных толчка, и прижимая затылок вниз, насадил меня свой болт начал кончать мне в рот! Мое протестное мычание, осталось без внимания, между ахами и вздохами, сквозь зубы Костя прошипел — глотай сучка.

В любом случае, выбора у меня не было и я начала проглатывать одну за другой порцию белой жидкости, которая стремительно заполняла мой рот. С удивлением, сперма вкус оказалась довольно вкусной, с привкусом груши и еще каких-то фруктов. Тем более накануне прочитала на форуме что можно глотать сперму и в этом нет ничего страшного.

Мой минет первый раз за деньги был не плох

Не узнавая саму себя, предельно возбужденная с удовольствием облизывала остатки спермы чтобы был чистым разрядившийся мужской орган. Вот так, неожиданно для себя, я впервые отсосала за деньги, не известному мужику. Но с ним мы еще встретимся и не раз. Об этом напишу позже когда как будет время.

В завершение, могу добавить что тогда в начале, меня еще терзали угрызения совести. На тот момент, мне 18 лет еще не было, и как и все была наивная. Но чем больше я взрослела тем больше понимала что секс это кайф и он может быть источником невероятного наслаждения. Пи условии, наличия мозгов и сексуальности.

Еще стало легче что не только у меня был оральный секс за деньги. Нашла в блоге шпаргалки историю про первый секс за деньги, это не порно рассказ минет за деньги, а короткая заметка. Если почитать там комментарии девочек, тогда мой случай когда я взяла в рот за 500$, меркнет на фоне остальных.

P.S

Если Вы искали порно минет за деньги секс видео множество порно роликов смотреть онлайн fullhd качества по теме минет на первом свидании. В отдельной категории/