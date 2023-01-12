Наверное, у каждого в школе был такой друг, с кучей денег и к которому всегда можно завалиться на вечеринку. Часто на таких тусовках у многих девочек случается секс на вписке, особенно любят это студенты. У нас такой был и звали его Андрей. Он жил в двухэтажной квартире, ни в чем не нуждаясь и, понятное дело, был душой компании. Обычно в таких местах снимают красивое порно видео в HD качестве трахают на вписке по кругу пьяных малолеток.

Я появилась в этой тусовке не так давно. Привела подруга. Но как-то так совпало, что все начали ко мне подкатывать. Я выглядела недурно. По крайне мере, лучше, чем все остальные девчонки. К тому же выразительная попка и грудь второго размера всегда были на виду. В 16 я предпочитала носить максимально обтягивающую одежду и стараться выбирать минимум нижнего белья.

В общем, стала я гулять с этим Андреем и его друзьями. Девчонок было немного. В основном парни. В очередную пятницу Андрей предложил мне пойти не просто погулять, а двинуться к нему домой и зависнуть до утра. Алкоголь и закуску он, естественно, берет на себя.

Чтобы убедить меня еще больше, он сказал, что будет куча девчонок. Я поломалась для приличия и согласилась. Все же посетить такие «хоромы» удается не всегда. Да и я не сомневалась, что Андрей не будет экономить на организации стола. А попробовать что-нибудь этакое хотелось.

Начало

Встреча была назначена на 7 вечера. Родителям я сказала, что останусь на ночь у подружки. Благо, мои предки не особо вдавались в подробности моего свободного времяпрепровождениях. Ни папы, ни у мамы вопросов не возникло.

Еще накануне встречи была изрядно заведена. Хотя мы гуляли всего лишь несколько раз, Андрей мне очень нравился и не по причине каких-то тёплых душевных чувств. В свои 16 я только и думала о сексе. К тому же секс у меня уже был и мне невероятно хотелось продолжения.

Не скрою, что социальный и финансовый статус Андрея подогревал мой интерес. Он не скрывал своего любопытства ко мне и я чувствовала себя чуть выше других. Другие девочки такого внимания не были удостоены. Поэтому в грядущий вечер я была готова, чтобы он выебал на вписке меня.

Перед выходом я подготовилась, надела легкие кружевные стринги и слегка поиграла с собой. Даже не пришлось искать порно роликов, Чувство возбуждения будоражило меня и мне нравилось это состояние.

На вписку я поехала на такси. Андрей жил на другом конце города. Путь занял около 20 минут и все это время мы переписывались. Он сказал, что пока еще никого нет, но ничего страшного. Я уже представляла как встречу его и поцелую. Но ситуация развивалась слегка по другому сценарию.

Изначально про секс на вписке даже речи не было

Андрей встретил меня у подъезда. Мы обнялись, но не более. Когда мы поднялись в квартиру, я увидела, что гости уже на месте. Однако это были сплошь незнакомые мне парни. Ни одной девочки не было. Я чуть смутилась. Андрей заметил это.

– Не переживай, скоро все подтянутся! Пойдём со мной! – он вновь приобнял меня, но на этот раз положил руку мне на попку и как бы подтолкнул меня вперед.

Мы сели в гостиной. На столе уже стояло 3 бутылки виски, кола, фрукты. Помимо Андрея меня встретили еще два парня. Они выглядели чуть старше, хотя были его ровесниками. Один из них заваривал кальян.

– Привет! Будешь виски? – сказал один из них, отсырев меня оценочным входом с ног до головы.

– Угу, – буркнула я в ответ.

Андрей был учтив и не покидал меня. Мы уселись посередине дивана, прямо напротив огромного ТВ. Андрей сидел справа, а слева был другой парень. Хотя мы виделись первый раз, вели он себя свободно и развязно, будто мы знакомы с ними всю жизнь.

Стаканы в моей руке менялись один за другим. Беседа шла в основном между парнями, изредка прерываясь на вопросы в мою сторону. Постепенно мне становилось все комфортнее и свободнее. К тому же Андрей был рядом, а его рука обняла меня так, что я прижималась к его телу как к подушке.

Прошел уже почти час, как я пришла, но никого из девчонок или других знакомых мне мальчиков не появлялось. Я спросила у Андрея про них, но он лишь отмахнулся и посетовал на их не пунктуальность.

Девочка со вписки напилась виски…

Дальше как в песне, виски продолжало убывать семимильными шагами. В голове уже изрядно шатало, а настроение раскручивалось. Честно говоря, мне было фиолетово что так и не пришли другие гости. Мне было весело, мы вовсю обнимались с Андреем, а его друзья шутили и только успевали подливать новые порции алкоголя в бокалы.

Я и заметить не успела как мы начали танцевать. Конечно, на танцы это было совсем не похоже. Мы просто прыгали и кривлялись. Я и четверо пацанов. Я оказалась в круге, они весело корчили рожи и постепенно замыкали меня в круг.

Музыка орала на полную. Я закрыла глаза и отдалась бешеному ритму танца. Вдруг я почувствовала как чья-то рука с жадностью мнет мою ягодицу, а в этот же момент чьи-то губы впиваются в мои. Я, не задумываясь! И моментально ответила горячим поцелуем с языком. Мне казалось, что это Андрей, но это был совсем не он.

Я попыталась дать заднюю

Секунда трезвости, и я открыла глаза. Я поняла, что целуюсь совсем не с тем, с кем планировала, а Андрей даже не лапает меня за задницу. Хозяин вечеринки довольный сидел на диване и потягивал виски, в то время как его друзья вовсю обрабатывали меня с ног до головы.

Я попыталась вырваться из нежелательных объятий, но моя попытка была тут же прервана жестким сжатием. Один парень ухватил меня за талию и жадно целовал меня с языком, а другой уже двумя руками тискал мою попку, попутно пытаясь стянуть облегающие джинсы.

Находясь в тисках двух парней, я посмотрела на Андрея вопросительным и молящим о помощи взгляде. Меня схватили так, что я не могла даже издать писк.

– Даша, не беспокойся! Мы аккуратно! Будь послушной и все будет хорошо! Я же знаю, ты сама этого хочешь! – Андрей говорил успокаивающе и как-то по-хозяйски.

– Нет! Не хочу! – наконец, я смогла освободиться от чужого рта. – Отпустите!

Парни отпрянули, и я вырвалась. Однако теперь на их место подскочил Андрей. Он был выше и меня и всех остальных на две головы. Я еще не успела прийти в себя, как он схватил меня еще крепче и зализал глубоким поцелуем.

Секс на вписке только с Андреем меня устраивал

На этот раз я уже была более податливая. Мое тело поразил импульс возбуждения. Мне в миг захотелось стать послушной и сделать все, чего он хочет. Через пару секунд я начала целоваться в ответ и уже не пыталась убрать его руки, которые небрежно тискали мои груди и попку.

Разогретая алкоголем, я словно сошла с ума. Еще несколько минут назад я готова была убежать отсюда и вызвать полицию за попытку изнасилования, а сейчас я стояла целовалась с организатором этого перформанса и целовалась на виду у его друзей. Футболка и лифчик уже лежали на полу, а под джинсами в поисках моей киски блуждала рука Андрея.

Андрей с легкостью подхватил меня, взял на руки и понес к дивану. Парни расселись по углам так, что я оказалась прямо между ними. Андрей нежно перевернул меня лицом к спинке и я оказалась практически в положении раком. В этот же момент он начал стягивать с меня джинсы, которые предательски стянулись вниз вместе с трусиками.

Я попробовала повернуть голову, но тут же была остановлена. Однако этого движения мне хватило, чтобы заметить, что Андрей уже стоит без штанов и с хорошо стоящим членом. Его друзья сидели в предвкушении зрелища и также поглаживали себя между ног.

– А она уже готова! – сказал Андрей, сдавливая мои ягодицы и проводя рукой по киске. – Вон уж намокла!

Это правда. Меня реально возбуждал этот секс на вписке все сильнее и сильнее с каждой секундой. С одной стороны меня охватывал страх и стыд, а с другой одолевало желание. И второе чувство стремительно и безоговорочно перехватывало первое.

Первым выебал на вписке меня Андрей

Андрей плюнул себе в ладонь и силой провел по моим половым губам. Этого оказалось достаточно, чтобы подготовить мое лоно к первому контакту. Его набухший член не казался слишком большим, скорее возбуждал. Как только он начал входить в меня, я поняла, что ствол весьма толстый. И даже слишком…

Я охнула и инстинктивно подалась вперед, как бы убегая от своего мучителя. Но не тут-то было. Андрей предпринял попытку еще раз и теперь вошел в меня силой, удерживая обеими руками меня за плечи. Я почувствовала как его член полностью оказался во мне и чуть не взвыла от боли. Все же я еще была не готова к таким резким и дерзким движениям.

Наш секс на вписке постепенно увеличивал темп. Андрей каждый раз выходил из меня полностью и входил до конца. Каждый новый заход сопровождался смачным шлепком его яиц о мои губки. Одна из его рук по-прежнему оставалась на моем плече. Однако другая уже прикрывала рот. Пальцами он играл с моим языком, будто бы это был второй член.

Я была скована с двух сторон. Сзади меня насаживали на член, а спереди руки Андрея не давали пошевелиться или хотя бы повернуть голову. Колени уперлись в сидушку дивана, а локти находились на спинке. В этот момент я поняла, что один из друзей Андрея встал и подошел ко мне со стороны лица.

Перед моим ртом оказался еще один член который явно хотел чтобы я его отсосала на вписке. Он был чуть больше в размерах, чем у Андрея, но никаких вопросов у меня не возникло. Я машинально открыла рот и новый гость тут же нырнул в меня.

Мне уже было пофиг что меня ебут на вписке по кругу его друзья

Друг Андрея был более учтив. Он не стал трахать меня в рот и пытаться засунуть свой инструмент до конца. Я сама брала его ствол, облизывал языком и чуть посасывала. Уже через несколько секунд он начал стонать и слегка подаваться в мою сторону своими движениями.

– Давай теперь ты! – Андрей на минуту остановился и вышел из меня. – Попробуй ее! Отличная жопа!

После этого на его место встал другой его знакомый. Сам член я уже не видела, но чувствовала внутри себя. Он был толстым и длинным, но заходил легко и не оставлял никакой боли. Андрей неплохо разработал мою киску.

Парни становились все жестче, что удивительно мне тоже нравился этот грязный секс на вписке. Я как героиня порно котрой устроили секс на вписке переходящий gangbang в котором мне предстоит удовлетворить всех мальчиков.

Андрей налил себе очередную порцию виски и продолжал командовать парадом наблюдая как ебут на вписке. Он то и дело отпускал в мой адрес грязные словечки, а своим друзьям советовал ускориться. Меняя шлепали, мяли и откровенно имели с двух сторон. Между ног слышались похотливые хлюпанье, а на диван градом капали капли моего сока.

Друг Андрея оказался не таким выносливым. Он трахал меня слишком быстро и, видим перевозбудился. Он зарычал, задергался, редко вышел и залил мою спину спермой. В этот момент поняла, что меня трахнул черт знает кто и без презерватива. Но это только добавило возбуждения! Я кончила вслед за ним.

Андрей вернулся на свое привычное место. При этом я старательно продолжала посасывать головку члена его друга, который был на редкость молчалив. Похоже, его все устраивало. К тому же я настолько вошла во вкус, что сосала его болт как чупа чупс, обсасывая каждый его миллиметр.

Секс на вписке удался!

Парни решили сменить позу. Теперь меня положили спиной на диван. Андрей взгромоздился сверху и сразу же вошел в меня. Второй обошел диван с другой стороны и чуть согнувшись в коленях положил член мне на нос. Я начала делать минет как могла старателась!

Андрей трахал меня так сильно, что я, дергаясь из стороны в сторону. В это время елозила языком по члену его компаньона, чем доставляла ему истинное удовольствие. Он стоял с закрытыми глазами и кажется готов был вот-вот закончить.

Так и произошло. Я смотрела на него сверху вниз и носом терлась о его гладко выбритые яйца. Он яростно взглянул на меня, схватился за член и начал бурно кончать. На этот раз сперма брызнула на мою маленькую грудь, которая похотливо прыгала от телодвижений Андрея. Его друг замер в позе блаженства и вылил на меня все свое семя до последней капли.

Андрей начал трахать меня первым и закончил последним. Наверное, он перевозбудился от вида спермы, которая прыгала на моем теле при каждом ударе его члена о мою киску. Он вынул член и дополнил картину густой жидкостью, капли которой дотянулись даже до моего лица.

Когда все кончилось, мы мило пообщались, будто бы находясь в каком-то раю. Я узнала, что все это было подстроено специально. Ибо я приглянулась парням, и они хотели со мной по развратничать. Андрей, как оказалось сразу понял, что я не буду особо против. И не ошибся, что я дала на вписке по кругу трахнуть меня всем. Вписка удалась!