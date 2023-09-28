Образцовая отличница красивая девчонка в отношениях с парнем староста 8 Б класса. Я имела идеальную репутацию и была гордостью школы которую часто ставили в пример. Во время длинной перемены шла по коридору за руки со своим парнем в столовую. Проходящий на встречу учитель физкультуры неожиданно внёс коррективы планы влюбленных.

— Медведева! Зайди ко мне в кабинет зимнего спортзала.

— Наверное какой-то зачет забыла сдать…

Предположила для своего мальчика причину приглашения.

— Ок, я тогда домой пошёл сам, как освободишься, зайдёшь я сам дома. Жду.

Поцеловавшись в щеку разошлись в разные стороны.

Беседа в спортзале

На территории почти не было школьников. Войдя в отдельное здание спортзала закрыв за собой входную дверь спустилась вниз по лестнице в пустой зимний зал под землей. Постучала в кабинет, услышала голос физрука за дверью:

— Да, войдите!

Скромно переступила порог в школьной форме образцовая ученица.

— Вызывали? Что случилось? Что-то забыла сдать?

— Нет, что, ты у тебя все отлично. Присаживайся. Я по другому вопросу.

Села рядом сбоку небольшого письменного стола, глядя на заполняющего журнал учителя физкультуры секс символа школы от которого были без ума все старшеклассницы. Я была в их числе. Но, как и все знала что ничего с этого не выйдет. Не поддаётся даже на самые умелые соблазны опытных школьниц.

Зато быстро возбудилась от мысли о нем и часто мастурбировала представляя занятие любовью с 25 летним итальянским красавчиком.

— Я случайно все узнал. Это немыслимо, но не волнуйся мы тебе поможем. Это очень серьёзное дело. Думаю чьи-то папы полетят домой, в том числе отец Кирилла (главный консул).

— Не поняла. О чем Вы?

Недоумевая искренне спросила учителя. В глубине души подозревая истинную причину, но гнала её прочь: об этой тайне никто не мог узнать твердила мысленно себе.

— Не думаю, что я тот человека который должен с тобой об этом говорить. Этим должен заниматься психолог. Мы лишь пойдём сейчас вместе к директору я передам свою находку, дальше пусть он решает что делать.

— Вы можете нормально без загадок объяснить, что случилось?

— Ммм… Я знаю тебя старшеклассники принуждали к сексу.

Выдавил из себя физрук.

— Пффф… Тоже мне… Я уже объясняла директору, это все сплетни. Это девочки от зависти запустили слухи про меня. Не было у меня никакого секса. Вы что! Я с моим парнем целуюсь и не более.

Улыбчиво, с облегчением добавила:

— Неужели я похожа на жертву над которой глумились насильники?

Спалили

Задорно хохоча кокетливо спросила педагога. Пару минут что-то думая глядя на девочку всматриваясь в меня. Я подозревала, что пристальным взглядом сейчас глядя в глаза пытаясь определить искренность эмоций. Расслабившись я искреннее изображала беспечный вид.

— Да, вроде не врешь. Тогда я вообще ничего пойму. Пошли передам тебя и флешку директору пусть он решает это точно не моего ума дело.

Продолжая изображать счастливую школьницу которую оговорили, внутри было плохое предчувствие. С трудом справившись с поступившим комом к горлу выдавила из себя вопрос.

— Какую флешку?

— Эту…

Достал из кармана крошечную флешку из телефона подключив ее к планшету. В это время зазвонил мобильник, он нажал play на экране, сам вышел из кабинета ответить на звонок. С первого кадра я узнала запись… Она была записана в этом спортзале когда я отсосала мальчикам после уроков, месяц назад. Денис снимал на телефон и клялся что, удалил в конце и показывал что, почистил всё.

На видео было видно, что меня никто не насилует, я добровольная участница группового секса. И видно, что это не первый раз. Первый раз как развели на минет случайно старшеклассники я прекрасно помню. Две недели назад только перенервничала, думала вопрос закрыт, на тебе….

Самая умная ученица школы победительница множества Олимпиад по разным предметам самая умная среди одногодок, волнуясь, искала решите неожиданной проблеме. Если видео станет достоянием гласности об этом узнаёт парень, после можно поставить крест на отношениях. Не говоря про реакцию родителей, которые просто убьют.

Решение проблемы

Перебирая мысленно варианты в поиске выхода из сложнейшей ситуации смотрела любительское видео. На котором крупным планом снимают как в рот запихали два члена сразу еще по одному мастурбирует в руке. За кадром стонут от удовольствия старшеклассники обзывая грязными словами в качестве комплиментов восхищаясь крутым минетом.

В этот момент пришла идея как решить вопрос с учителем и это успокоило. Я быстро отправила смс «Нужна помощь, срочно подойди в зимний спортзал». Наш школьный врач гинеколог обязательно спасет меня, у нас с ним особые отношения, писала об этом раньше. Теперь осталось дождаться его возвращения.

В ожидании сосредоточилась на домашнем порно в котором она главная героиня. Со стороны групповой минет смотрелся чертовски возбуждающе, особенно заводили члены мальчиков в её ротике.

Повышенная гиперсексуальность подросткового возраста сделала своё дело, через минуту вагина начала стремительно становиться влажной.

На второй половине ролика услышала как за спиной бесшумно вернулся Марио сделав шаг стал позади. Сделав вид, что не слышала и продолжила смотреть реально возбуждающий ролик на планшете передо мной.

Он молча стоял за спиной не отвлекал, составив молчаливую компанию зрителя. Происходящее на экране возбудило бы даже импотента. Для решения своей задачи именно это мне и нужно, сделать из учителя максимально возбужденного самца которому сперма била бы в мозг. С каждой минутой наблюдая как я сосу четверым сразу, отключали мозги наполняя похотью.

Гробовая тишина кабинета заполненная стонами и грязными фразами мальчиков под характерные звуки минета идеально дополняла обстановку. Когда на видео зарычал первый парень, натянул голову на ствол проникая в самое горло и начал кончать. Не давая отстранится и на сантиметр.

Схватив по бокам его бёдра поняла что сопротивление бесполезно сменила мычание на громкие глотки. Пару раз поперхнувшись, через полминуты настало затишье свидетельствовавшее об успешном окончании оргазма. Не успела отдышаться как место занял следующий. В течение 5 минут с довольной улыбкой на лице с удовольствием проглотила пять раз мужское семя.

Откровенная беседа с учителем физкультуры

Под конец за спиной слышалось тяжелое учащенное дыхание возбужденное мужика, которое сейчас было очень надо. Ещё бы, даже я возбудилась и вся текла. Это был идеальный момент которым предстояло воспользоваться, видео закончилось я нажала стоп.

Заодно ожил Марио, оказавшись в неловкой ситуации, покашливая в кулак сделал три шага сел на своё место за стол сбоку от меня. Переминаясь пытался подобрать позу, которая скрыла бы выпирающий бугор через спортивные штаны.

— Тебя точно не насиловали?

Задал необдуманно вопрос, чтобы прервать неудобное молчание…

— Уверена вы смотрели это много раз. Неужели там увидели принуждение меня?

Стреляя глазками, с блядской ухмылкой задала встречный вопрос без стеснений изучаю его похотливым взглядом.

— Нет, вроде. Тогда как…. Не понимаю… Это точно не моего ума дело пусть другие учителя и психолог занимается…

— Марина Викторовна? Которую вы трахаете по средам после уроков когда нет её мужа?

Озвученная тайна отношений его со школьным психологом, ввела его из равновесия. Пока от неожиданности думал как возразить, не давая возможности опомниться продолжила.

— Зачем нам кто-то нужен? Давайте я Вам сама объясню, дам ответы на все вопросы. Поверьте лучше меня никто не знает.

— Да… – В растерянности кивнул глядя на меня.

— Здесь все очень просто. В отличие от мальчиков девочки опережают их в развитье на два года. В 13 лет я лезла на стены от желания секса, по 4 раза в день мастурбировала, но это не то… У нас серьезные отношения с молодым человеком, я реально его очень люблю и хочу быть с ним вместе.

Продолжала рассказ о своей гиперсексуальности

Продолжая томным голосом рассказ медленно расстегнула две верхних пуговицы белой блузки. Передо мной был возбужденный до предела самец которому била сперма в мозг. Его взгляд прилип на моем декольте из которого сексуально выглядывали упругие сиськи третьего размера. Решила ещё капельку помучить продолжила рассказ учителю.

— Единственное чего мне не хватает с ним это секс. С ранних лет я обожаю заниматься любовью мне этого постоянно хочется!

— Может, стоит обратиться к доктору?

— Желание настолько сильное, что долго колебалась, но обратилась к нашему школьному гинекологу Джиму. Врач сказал, что это гиперсексуальность явление свойственно подросткам и удовлетворить его может только качественный секс.

Когда пришла к нему с этой проблемой второй раз доктор меня понял с полуслова и пошёл на встречу. С тех пор пару раз в неделю он удовлетворяет меня. Но вскоре этого стало мало и вынуждена была искать запасные варианты. Пока однажды меня не развели на минет после уроков два старшеклассника.

— Стоп, стоп, стоп… Хочешь сказать спишь с гинекологом Джимом?

— Да, я знаю, что Вы дружите с ним. Поэтому скинула ему смс и попросила сейчас прийти, чтобы Вы не наделали ошибок.

— Ошибок?

— Да. Если Вы обратитесь с этим к директору или кому-то расскажете этим, сломаете мне судьбу. Это без преувеличений. В чем я виновата? Что хочу постоянно трахаться? Так природа устроила мой организм. Ничего с этим не могу поделать. Мальчики хотят этого, я хочу то же самое, что плохого в том что мы удовлетворяем свои желания?

Пришел спаситель мой школьный доктор гинеколог

Мой монолог подвергший физрука в стопор, прервала смс, это был наш врач. Прочитала сообщение и обратилась к онемевшему педагогу:

— Джим пришёл, откройте, пожалуйста ему дверь.

— Куда пришёл? Зачем?

— К нам, стоит под дверью корпуса. Он Вам всё расскажет…

В растерянности Марио не спеша пошёл провести гостя. Понимая чем закончится наша беседа, пользуясь моментом я согнула ноги в коленях, быстро сняла крохотные трусики. Спрятав их в сумку, из которой достала упаковку влажных салфеток вынув парочку протерев между ног. Для свежести начала жевать жвачку.

Вскоре услышала как приближается голос Джима который что-то шепотом объяснял Марио. Открылась дверь Марио первый прошел сел на своё место.

— Привет, крошка. Как дела?

Поцеловав в щеку поздоровался гинеколог на глазах обалдевшего учителя физкультуры.

— Было бы всё отлично, если бы Марио не собрался слить видео где я мальчикам сосу в спортзале…

— Не волнуйся, никто тебя не сдаст.

Улыбаясь своей белоснежной улыбкой сказал Джим.

Мой врач гинеколог помог укрепить дружбу с физруком

После нескольких минут поцелуев ощутив под ногой выпирающий горб, но не спешила приниматься за него слегка стеснялась Марио. За то Джим не страдал этим комплексом и не в силах терпеть, положив руку на плечо слегка придавил вниз дав понять что пора переключаться. Увидев мой вопросительный взгляд на Марио, потом опять на него.

Он с улыбкой ответил гинеколог:

— Расслабься, он нормальный парень.

Не знаю кто из нас двоих был больше ошарашен, Марио или я. Уже находясь между ног сидящего на стульчике Джимми, расстегнула ширинку, откуда вывалился хорошо знакомый член школьного гинеколога. Из любопытства глянула на физрука и встретились с ним взглядами, он не отрывая глаза наблюдал за нами.

Я лишь загадочно улыбнулась и переключила внимание обратно, проведя языком вдоль ствола снизу вверху придерживая его одной рукой.

Учитель физкультуры наблюдал как меня трахал наш гинеколог

Джимми поднял меня на руки и переложил на стол вдоль него на живот сам развел ноги и прежде чем ввести член, подразнил текущую бутон головкой. Меньше чем в метре перед мной сидел на стульчике второй переминая сквозь штаны выпирающий бугор. В этот момент сзади в киску начал проникать здоровенный шланг наполняя полностью.

Упершись в матку на какое-то время замер дав время моей пещерке привыкнуть к органу которому она очень рада. После начал плавно туда-сюда двигать внутри меня постепенно наращивая темп. Вместе с темпом моя девочка увеличивала выделения от возбуждения которые были идеальной смазкой делая приятным секс даже если трахает огромный черный член!

Периодически гинеколог кидал грязные словечки в мой адрес от чего я ещё сильнее возбудилась и текла. С каждой минутой становилось сложнее сдерживать стоны, двумя руками вцепилась за край стола. Мощными толчками в меня сзади вбивали до упора здоровенный агрегат. Приоткрыв глаза увидела как Марио не в силах терпеть достав из штанов, не спеша дрочил пенис наблюдая за нами.

Стеснение давно как ветром сдуло, осталась лишь похоть и жажда животного секса. С интересом рассматривала достоинство учителя физкультуры. Он был примерно такой же как врач Джимми может на пару сантиметров короче где-то 17 см, но зато в диаметре толще и немного светлее. Также был обрезан, поэтому во всей красе была открыта набухшая головка члена.

Школьный врач гинеколог и физрук с двух сторон

От мощных толчков сзади я дергалась в ритм вперёд назад держась за стол. Подняв голову встретилась взглядом с Марио, и заулыбалась кивнув головой и позвала к себе. Без лишних вопросов через мгновение перед лицом оказался огромный член который я обхватила рукой немного подрочив взяла в рот.

Возбужденного до предела Марио не устраивал легкий минет, он перехватил инициативу и начал попросту трахать мой рот. Сзади то же самое только ещё сильнее делал с моей киской врач. Мне лишь оставалось держаться за бёдра физрука чтобы хоть как-то контролировать глубину и не задохнуться.

Моя изящная талия была плотно охвачена крепкими мужскими руками которые почти сходились на животе. Эта хватка каждый раз резко тянула меня навстречу когда трахающему члену чем обеспечивала максимально глубокое проникновение. Каждый раз ощутила как головка члена упиралась в матку, потом отходила обратно, чтобы с новой силой вернутся. И так бесконечно…

Одновременно спереди врач пользовался моим ртом трахая меня прямо в горло. Крепко держа мой затылок не давая выпустить изо рта член каждый раз, пытаясь, вогнать его как можно глубже. Невероятно, но постепенно громадная залупа которая еле помещалась в рот уже заходила и я ощущала нежную головку стенками своей глотки.

Около пяти минут миниатюрное тело восьмиклассницы со всех сил разрывалось натянутое с двух сторон на огромные члены. Я покорно двигалась вперед назад на учительском столе. Рычание и жесть с которой меня трахали взрослые мужики сносило крышу от возбуждения. И заставляло беспрерывно течь мою вагину.

Учитель физкультуры стал наш человек

Наш мини секс марафон по поводу знакомства с физруком длился уже 20 минут. Воспользовавшись редким моментом когда писюн покидал ротовую полость, чтобы шлепать мои пухлые губы и поводить ним по симпатичной мордашке примерной ученицы, я жадно переводила дыхание. В один из таких моментов мой школьный врач гинеколог, продолжая долбить сзади поинтересовался:

— Обожаю ее ебать она реально течёт и кайфует как шлюха!

— Я вижу, реально бомба.

— Ниже ты ещё не видел. Иди теперь ты поеби, а мне пусть сосет, передохну.

— Без гандона?

— Ну да. И не за что волнуйся я неё лучший гинеколог.

Задорно рассмеявшись, стенки моей вагины ощутили как скользя по ним обильно покрытый моей густой смазкой покидает врач уступив место другу. А сам занял его место предоставив мне перед лицом стоящий дыбом жеребец обильно покрыт прозрачной смазкой из текущей вагины.

— Не надо там ничего мочить и смазывать, раздвинь ноги и проведи вдоль по письке хуем несколько раз. Там влаги хватит на двойное вагинал нам с тобой.

Доктор дал совет товарищу, а сам несколько раз провел нежно блестящим членом по лицу, которое приподнял вверх, чтобы смотреть мне глаза. Не отрываясь от его жгучего взгляда слегка сморщилась от мимолетной боли из-за сильно резкого проникновения. Во избежание громких звуков тут же мой рот заполнил пенис который только долбил мою киску.

Полминуты и врач и физрук набрали оба бешеный темп пользуясь мной с двух сторон. От чего я была на седьмом небе от счастья! Мне вообще нравится очень секс со взрослыми мужчинами. Особенно когда они доминируют не спрашивая разрешения, а лишь приказывают, что я должна выполнить. Тон плюс обращение со мной как со шлюхой не позволяет ослушаться хозяев на вечер.

Школьница отличница и врач гинеколог

Достигнув кульминации нашего тройника учитель физкультуры разрывая со всех сил мою хлюпающую пещерку, выразил восторг тремя хлесткими шлепками по заднице. От чего аж запекло от боли и пришлось даже хуй из рта вынуть, но в следующий неожиданно боль сменилась на приятное ощущение. Но все равно сделала замечание пока свободный рот.

— Поаккуратней там, пожалуйста, чтоб без синяков! Версия, что это пара отшлепал ремнем за двойку вызовет у любимого сомнения.

— Почему?

— Потому у меня нет двоек, я образцовая отличница. – Улыбаясь ответила и продолжила сосать хуй.

Физрука видимо зацепил наш короткий диалог он переключился на максимальный темп со всех разъебывая меня. Несмотря на юный возраст я имела приличный сексуальный опыт, манера секса Марио подсказывала что он на финишной прямой. Обожаю момент экстаза у мужчин и чем это эмоциональней тем круче.

— Давай может обратно поменяемся, а уже не могу, сейчас кончу.

Предложил Марио, лишь немного уменьшил напор, но его поршень продолжал скользить во мне.

— Так кончай в нее! В чем проблема?

— Не залетит? – робко уточнил учитель.

— Не тупи. Еще в начале года поставил ей противозачаточную спираль, теперь в неё кончают половина местных подростков + парень.

Слушать как мужики меня обсуждают во время секса, хвалят, дают советы как лучше ебать при этом мое мнение никому не интересно.

Школьный врач гинеколог и учитель физкультуры кончили

Физрук задал супер темп со всех трахая меня разложенную на столе. На очередном толчке вогнав до упора свой шланг зажав руками талию со всех сил натягивал на член который начал разряжаться горячей спермой во мне. Обожаю этот момент когда в меня кончают особенно когда новый партнер или несколько по очереди.

Как правило, меня накрывает в этот момент ловлю мощные оргазмы пока меня заполняет мужская семенная жидкость. Этот секс втроём не был исключением. Я обожаю своего школьного врача за то, что меня чувствует. Он без лишних слов знает что я люблю. Он всегда с ним выживаем максимум удовольствия. И только что будто прочитал мои мысли, чтобы озвучить, переводила дыхание, но не успела передохнуть от Марио как его место занял доктор всунув второй член.

Некоторых партнёры брезгуют или стесняются ебать если перед этим кто-то кончил внутрь и я не вымылась в душе. Короче падает у них даже если всунут. Но это не про моего врача я обожаю групповой секс с ним. Вот и сейчас без всяких предрассудков со всех сил ебет меня разложенную на столе по-прежнему.

Одной рукой держа за талию га вторую намотал на кулак хвост моих шелковистых волос натягивая к себе продолжая ебать мою письку в которой начинает таять и хлюпать щедрая порция спермы предыдущего партнёра. Вот он долгожданный момент как всегда громкое рычание сопровождает бурный оргазм. В этот раз даже судороги были.

После трех приличных отстрелов семенной жидкости обессиленный рухнул на меня сверху разложенную на учительском столе прижав к нему своим весом.