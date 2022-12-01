Мы с Ленкой едим на поезде Херсон-Киев на учебу. Мы учимся на 3 курсе, обе мы закончили школу в Херсоне, а в Киев нас отправили родители получать высшее образование. Ленка добрая и отзывчивая, учится на отлично, чего не скажешь про меня. Родители хотят, чтобы я получила высшее образование, а я считаю, что девушке можно просто удачно выйти замуж. Ни я ни Ленка сейчас не с кем не встречаемся, хотя уже пора, но Ленка занята учебой, а я не нашла подходящую кандидатуру. Подкатывают только те, кто не готов подарить мне роскошь в жизни. Родители нам взяли билеты в купейном вагоне на нижние полки, с Херсона до Николаева мы ехали сами, а потом открылись двери нашего купе и зашли два пассажира. Это были высокие молодые ребята. Они приветливо поздоровались и начали с нами знакомиться. Оказалось, что парни спортсмены и едут в Киев на соревнования. Они разместили свои чемоданы под сидения, ложиться спать еще очень рано. Было только середина вечера и мы решили дальше пообщаться, тем более, что разговор шел очень легко и непринужденно. Ребята достали на стол свои гостинцы – это были конфеты, печенье и кола. Спиртное они не употребляют, так как занимаются спортом. Мы сразу с Ленкой почувствовали от этих ребят … Читать историю полностью…