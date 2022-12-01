Мой первый МЖМ за деньги
Реальная история которая произошла со мной когда подрабатывала вебкамм модблью в СПб. Неожиданно щедрый клиннт придложил заняться сексом втроем МЖМ за деньги с двумя незнакомцами. Развратная исторрия с неожиданным концом!
Групповой секс
Реальная история которая произошла со мной когда подрабатывала вебкамм модблью в СПб. Неожиданно щедрый клиннт придложил заняться сексом втроем МЖМ за деньги с двумя незнакомцами. Развратная исторрия с неожиданным концом!
Мы с Ленкой едим на поезде Херсон-Киев на учебу. Мы учимся на 3 курсе, обе мы закончили школу в Херсоне, а в Киев нас отправили родители получать высшее образование. Ленка добрая и отзывчивая, учится на отлично, чего не скажешь про меня. Родители хотят, чтобы я получила высшее образование, а я считаю, что девушке можно просто удачно выйти замуж. Ни я ни Ленка сейчас не с кем не встречаемся, хотя уже пора, но Ленка занята учебой, а я не нашла подходящую кандидатуру. Подкатывают только те, кто не готов подарить мне роскошь в жизни. Родители нам взяли билеты в купейном вагоне на нижние полки, с Херсона до Николаева мы ехали сами, а потом открылись двери нашего купе и зашли два пассажира. Это были высокие молодые ребята. Они приветливо поздоровались и начали с нами знакомиться. Оказалось, что парни спортсмены и едут в Киев на соревнования. Они разместили свои чемоданы под сидения, ложиться спать еще очень рано. Было только середина вечера и мы решили дальше пообщаться, тем более, что разговор шел очень легко и непринужденно. Ребята достали на стол свои гостинцы – это были конфеты, печенье и кола. Спиртное они не употребляют, так как занимаются спортом. Мы сразу с Ленкой почувствовали от этих ребят … Читать историю полностью…
Не устану повторять, что московская индустрия коммерческого секса может угодить любому гурману… Этот рассказ о легендарных мероприятиях, где сбываются порно-фантазии самых взыскательных ходоков. Это групповой секс в бане который периодически устраивают заслуженные профи нашего профсоюза — Алиса Mustang. А также её напарница по разврату Саша (Шурочка) и ещё одна девочка под псевдонимом Bambi. Вечерина и развратный секс в бане — это событие, о котором грезит дон, ищущий чего-то большего, чем рядовые и будничные потрахушки. Девушки арендуют хорошую сауну и делают анонс в своих анкетах на сайте, зазывая ходоков. Запись ведут по факту предоплаты. Сами организовывают закусон, кальян, напитки и индивидуальные гигиенические наборы для каждого гостя (полотенца, одноразовые тапочки, мирамистинчег и т.д.) Реальная порно баня в Москве Входной билет — 30 000 рублей с человека. Вечерина длится около 6 часов. Гостей — 10.Как можно догадаться, все эти 6 часов трёх девчонок ебут и так, и эдак, а потом доны не утихают от восторженных обсуждений меж собой ещё полгода до следующей оргии. И гэнг-бэнг, и дабл пенетрейшн, и лесбос, и игрушки, и сперма рекой на лицо и в рот, и ЖМЖМ, и ЖМЖМММ, и т.д., и т.п.В общем, вертеп и отрыв по-полной с профи в главных ролях. Я посчитала гонорар каждой из … Читать историю полностью…
Это история о том как первом курсе института я оказалась случайным свидетелем как знакомая первокурсница студентка отсосала в раздевалке парню. Заранее извиняюсь за растянутый рассказ, но эти история стала отсчетной точкой в моей жизни. По этому, важно было указать некоторые детали. У меня начался учебный год, я третий день учебы не смотря на теплые солнечные лучи не вызывал хорошее настроение. Виной моих душевных волнений было два причины. Оставалось 5 дней, чтобы выкупить из ломбарда золотую цепочку и кольцо мамы, которые я заложила еще в начале июня, чтобы выручить подружку. Грозовая туча гарантировавшая намочить меня до нитки если во время не уеду домой к себе на район где должен встретить парень и вместе пойти на день рождение к друзьям. Последняя пара физкультура, а значит по идиотским правилам которые придумал физрук, мне в любом случае надо прийти и побыть 10 минут. Потом могу быть свободна. Отбыв оговоренное время, взяв ключ от раздевалки пообещав вернуть через 7 минут, пошла переодеваться. Проходя по коридору обратила внимание, что черная туча почти над нами. Сняв из себя все вещи, в спешке протираясь после формального душа, на мгновение залюбовалась отражением в зеркале своей потрясающей фигурой. Несмотря на относительно невысокий рост 163 см, я была счастливой обладательницей сексуальной … Читать историю полностью…
История как однажды меня с сестрой моего парня подвез ее муж в кинотеатр где мы планировали посмотреть вдвоем фильм. Но в этот раз я узнала кое что новое о своей подружке. После того как ее трахнули два негра в туалете, она объяснила что такое сексвайф и куколд…
Истрия о том как моя соседка сделала в подъезде минет двум ребятам из старшего класса.